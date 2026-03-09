Dólar
El Flamengo de Giorgian de Arrascaeta ganó el Campeonato Carioca tras vencer a Fluminense por penales, luego de la salida de Filipe Luis

De Arrascaeta obtuvo su sexto torneo estadual de Río de Janeiro desde su llegada al Flamengo en 2019, y acumula un total de 18 títulos con el equipo

9 de marzo 2026 - 9:07hs
Giorgian de Arrascaeta y Guillermo Varela (derecha) celebran el Carioca con el Flamengo

Foto: Flamengo

El Flamengo del uruguayo Giorgian de Arrascaeta se consagró campeón del Campeonato Carioca (o Taça Guanabara), torneo estadual de Río de Janeiro, al vencer por penales a Fluminense en el Estadio Maracaná, luego del empate 0-0 en el tiempo regular.

El Mengao tuvo a De Arrascaeta y a Guillermo Varela desde el arranque, mientras que Nicolás de la Cruz permaneció en el banco de suplentes. Por otra parte, el Flu contó con la titularidad del uruguayo Agustín Cannobio.

La final también significó el debut en el banco del Fla del portugués Leo Jardim, en sustitución de Filipe Luis, que fue cesado de su cargo luego de vencer 8-0 al Madureira por las semifinales del Carioca, en medio de cuestionamientos por las derrotas en la Supercopa de Brasil y la Recopa Sudamericana.

Tras el empate sin goles en el partido, la final se fue a los penales, que no tuvieron la participación de ningún uruguayo. Giorgian salió al minuto 86, mientras que Varela y Cannobio se mantuvieron en cancha pero no se hicieron cargo de ninguno de los disparos.

Fabio, arquero de Fluminense, atajó el segundo tiro de Flamengo, a cargo de Luiz Araújo, pero Nicolás Rossi salvó el disparo de Guga y la tanda culminó 4-4 en los primeros cinco disparos por lado. Léo Ortiz convirtió el sexto para el Fla, y luego Rossi se convirtió en héroe al salvar el disparo de Otavio para darle el Carioca a su equipo.

De Arrascaeta obtuvo su sexto torneo estadual de Río de Janeiro desde su llegada al Flamengo en 2019. Acumula un total de 18 títulos con el Mengo, entre ellos tres copas Libertadores, tres ligas brasileñas y dos copas de Brasil.

Embed - FLUMINENSE 0 (4) X (5) FLAMENGO | DISPUTA DE PÊNALTIS | CAMPEONATO CARIOCA (08/03/26)
