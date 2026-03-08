Los goles del triunfo de Juventud contra Nacional en Las Piedras: el ex Peñarol Alejo Cruz fue determinante

Nacional perdió este domingo 3-1 en su visita a Juventud, en el Estadio Artigas de Las Piedras, en un resultado que sacude a la interna tricolor ya que el equipo venía golpeado tras perder el clásico como locatario.

El ex Peñarol, Alejo Cruz, fue determinante en el partido porque marcó el gol del 1-0 y asistió para el definitivo 3-1, justo después de que Maximiliano Gómez descontara.

El primer tanto llegó tras un despeje pésimo de Camilo Cándido sobre la banda izquierda.

Juventud se hizo de la pelota, la movió muy bien, Ignacio Mujica sacó un gran centro y Cruz atacó la pelota mucho más rápido que un estático Juan de Dios Pintado para señalar el tanto de la apertura.

En el 2-0, Juventud aprovechó una muy mala salida con pelota de Agustín Rogel y con un pase profundo de Renzo Rabino a Gonzalo Gómez llegó una nueva conquista.

Rabino jugó notable partido en el lateral izquierdo y Gómez fue desnivelante en el mediocampo. En esta acción enganchó contra un Calione que nunca lo pudo bloquear.

Maxi Gómez descontó de tiro libre en un remate donde Nicolás Rossi no respondió bien dando un traicionero pase para cubrir el palo de la barrera cuando la pelota terminó yendo a su palo.

Gómez ya había marcado ante Boston River y Racing en este Apertura.

El 3-1 llegó tras un notable contragolpe. Rogel la inició con un pelotazo estéril donde Gonzalo Carneiro perdió de arriba.

A partir de ahí, Juventud hilvanó una jugada espectacular a cuatro toques iniciada en campo propio entre Emanuel Cecchini y Gonzalo Gómez. Cruz picó por izquierda y de primera la cruzó al área donde Mateo Izaguirre definió también de primera, cruzado para vencer a Mejía. Un manual de contragolpe y de cómo jugarle a un equipo grande de esos que juegan de punta y para arriba.

Calione salió a destiempo y llegó tardísimo en el retroceso.