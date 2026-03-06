Así se juega la quinta fecha del Torneo Apertura, con Peñarol vs Danubio y el viaje de Nacional a Las Piedras: días, horarios, canchas y jueces

Este viernes 6 de marzo comenzará la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya, que se jugará hasta el lunes 9.
Wanderers y Deportivo Maldonado jugarán el único partido del viernes, a las 20:00 en el Parque Viera.
El sábado se destaca el partido entre Peñarol y Danubio, que se enfrentarán desde las 20:30 en el Campeón del Siglo.
Un día después, Nacional viajará a Las Piedras para enfrentar a Juventud, a las 17:00 en el Parque Artigas de esa ciudad.
La fecha cerrará el lunes con los partidos entre Cerro Largo y Montevideo City Torque, y Boston River contra Liverpool.
Los detalles de la quinta fecha del Torneo Apertura
|DÍA
|HORA
|PARTIDO
|CANCHA
|ÁRBITRO
|ASISTENTES
|CUARTO ÁRBITRO
|VAR
| Viernes 6 de marzo
|20:00
|Wanderers vs Deportivo Maldonado
|Viera
|Javier Feres
|Nicolás Tarán y Héber Godoy
|Kevin Fontes
|Yimmy Álvarez y Diego Riveiro
| Sábado 7 de marzo
|17:00
|Progreso vs Albion
|Paladino
|Leodán González
|Héctor Bergaló y Matías Rodríguez
|Federico Modernell
|Andrés Cunha y Christian Ferreyra
| Sábado 7 de marzo
|20:30
|Peñarol vs Danubio
|Campeón del Siglo
|Gustavo Tejera
|Andrés Nievas y Marcelo Alonso
|Leandro Lasso
|Jonathan Fuentes y Santiago Fernández
| Domingo 8 de marzo
|09:45
|Racing vs Cerro
|Roberto
|Juan Cianni
|Horacio Ferreiro y Gustavo Márquez Lisboa
|Eduardo Varela
|Christian Ferreyra y Andrés Cunha
| Domingo 8 de marzo
|17:00
|Juventud vs Nacional
|Parque Artigas
|Javier Burgos
|Carlos Barreiro y Javier Irazoqui
|Andrés Martínez
|Antonio García y Richard Trinidad
| Domingo 8 de marzo
|20:00
|Defensor Sporting vs Central Español
|Franzini
|Andrés Matonte
|Martín Soppi y Carlos Roca
|Rubén Umpiérrez
|Diego Dunajec y Santiago Fernández
| Lunes 9 de marzo
|18:30
|Cerro Largo vs Torque
|Ubilla (Melo)
|Pablo Silveira
|Pablo Llarena y Sebastián Silvera
|Felipe Vikonis
|Diego Riveiro y Richard Trinidad
| Lunes 9 de marzo
|21:30
|Boston River vs Liverpool
|Campeones Olímpicos (Florida)
|Santiago Motta
|Agustín Berisso y Federico Picciardo
|Augusto Olmos
|Daniel Fedorczuk y Yimmy Álvarez