Así se juega la quinta fecha del Torneo Apertura, con Peñarol vs Danubio y el viaje de Nacional a Las Piedras: días, horarios, canchas y jueces

Sebastián Fernández de Danubio ante Maximiliano Olivera de Peñarol por el Torneo Clausura 2025. (Archivo) FOTO: Dante Fernández/FocoUy

Este viernes 6 de marzo comenzará la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya, que se jugará hasta el lunes 9.

Wanderers y Deportivo Maldonado jugarán el único partido del viernes, a las 20:00 en el Parque Viera.

El sábado se destaca el partido entre Peñarol y Danubio, que se enfrentarán desde las 20:30 en el Campeón del Siglo.

Un día después, Nacional viajará a Las Piedras para enfrentar a Juventud, a las 17:00 en el Parque Artigas de esa ciudad.

La fecha cerrará el lunes con los partidos entre Cerro Largo y Montevideo City Torque, y Boston River contra Liverpool. Los detalles de la quinta fecha del Torneo Apertura DÍA HORA PARTIDO CANCHA ÁRBITRO ASISTENTES CUARTO ÁRBITRO VAR Viernes 6 de marzo 20:00 Wanderers vs Deportivo Maldonado Viera Javier Feres Nicolás Tarán y Héber Godoy Kevin Fontes Yimmy Álvarez y Diego Riveiro Sábado 7 de marzo 17:00 Progreso vs Albion Paladino Leodán González Héctor Bergaló y Matías Rodríguez Federico Modernell Andrés Cunha y Christian Ferreyra Sábado 7 de marzo 20:30 Peñarol vs Danubio Campeón del Siglo Gustavo Tejera Andrés Nievas y Marcelo Alonso Leandro Lasso Jonathan Fuentes y Santiago Fernández Domingo 8 de marzo 09:45 Racing vs Cerro Roberto Juan Cianni Horacio Ferreiro y Gustavo Márquez Lisboa Eduardo Varela Christian Ferreyra y Andrés Cunha Domingo 8 de marzo 17:00 Juventud vs Nacional Parque Artigas Javier Burgos Carlos Barreiro y Javier Irazoqui Andrés Martínez Antonio García y Richard Trinidad Domingo 8 de marzo 20:00 Defensor Sporting vs Central Español Franzini Andrés Matonte Martín Soppi y Carlos Roca Rubén Umpiérrez Diego Dunajec y Santiago Fernández Lunes 9 de marzo 18:30 Cerro Largo vs Torque Ubilla (Melo) Pablo Silveira Pablo Llarena y Sebastián Silvera Felipe Vikonis Diego Riveiro y Richard Trinidad Lunes 9 de marzo 21:30 Boston River vs Liverpool Campeones Olímpicos (Florida) Santiago Motta Agustín Berisso y Federico Picciardo Augusto Olmos Daniel Fedorczuk y Yimmy Álvarez