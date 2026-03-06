Dólar
El Observador / Fútbol / LIGA AUF URUGUAYA

Así se juega la quinta fecha del Torneo Apertura, con Peñarol vs Danubio y el viaje de Nacional a Las Piedras: días, horarios, canchas y jueces

La fecha comenzará este viernes con el partido entre Wanderers y Deportivo Maldonado, y cerrará el lunes con Boston River contra Liverpool

6 de marzo 2026 - 8:37hs
Sebastián Fernández de Danubio ante Maximiliano Olivera de Peñarol por el Torneo Clausura 2025. (Archivo)

Sebastián Fernández de Danubio ante Maximiliano Olivera de Peñarol por el Torneo Clausura 2025. (Archivo)

FOTO: Dante Fernández/FocoUy

Este viernes 6 de marzo comenzará la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya, que se jugará hasta el lunes 9.

Wanderers y Deportivo Maldonado jugarán el único partido del viernes, a las 20:00 en el Parque Viera.

El sábado se destaca el partido entre Peñarol y Danubio, que se enfrentarán desde las 20:30 en el Campeón del Siglo.

Un día después, Nacional viajará a Las Piedras para enfrentar a Juventud, a las 17:00 en el Parque Artigas de esa ciudad.

La fecha cerrará el lunes con los partidos entre Cerro Largo y Montevideo City Torque, y Boston River contra Liverpool.

Los detalles de la quinta fecha del Torneo Apertura

DÍA HORA PARTIDO CANCHA ÁRBITRO ASISTENTES CUARTO ÁRBITRO VAR
Viernes 6 de marzo 20:00 Wanderers vs Deportivo Maldonado Viera Javier Feres Nicolás Tarán y Héber Godoy Kevin Fontes Yimmy Álvarez y Diego Riveiro
Sábado 7 de marzo 17:00 Progreso vs Albion Paladino Leodán González Héctor Bergaló y Matías Rodríguez Federico Modernell Andrés Cunha y Christian Ferreyra
Sábado 7 de marzo 20:30 Peñarol vs Danubio Campeón del Siglo Gustavo Tejera Andrés Nievas y Marcelo Alonso Leandro Lasso Jonathan Fuentes y Santiago Fernández
Domingo 8 de marzo 09:45 Racing vs Cerro Roberto Juan Cianni Horacio Ferreiro y Gustavo Márquez Lisboa Eduardo Varela Christian Ferreyra y Andrés Cunha
Domingo 8 de marzo 17:00 Juventud vs Nacional Parque Artigas Javier Burgos Carlos Barreiro y Javier Irazoqui Andrés Martínez Antonio García y Richard Trinidad
Domingo 8 de marzo 20:00 Defensor Sporting vs Central Español Franzini Andrés Matonte Martín Soppi y Carlos Roca Rubén Umpiérrez Diego Dunajec y Santiago Fernández
Lunes 9 de marzo 18:30 Cerro Largo vs Torque Ubilla (Melo) Pablo Silveira Pablo Llarena y Sebastián Silvera Felipe Vikonis Diego Riveiro y Richard Trinidad
Lunes 9 de marzo 21:30 Boston River vs Liverpool Campeones Olímpicos (Florida) Santiago Motta Agustín Berisso y Federico Picciardo Augusto Olmos Daniel Fedorczuk y Yimmy Álvarez
