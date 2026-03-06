Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
niebla
Sábado:
Mín  20°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / CLIMA

Inumet emitió una alerta amarilla por tormentas "puntualmente fuertes": las localidades afectadas

"En zonas de tormentas se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes", advirtió Inumet

6 de marzo 2026 - 15:56hs
Alerta amarilla de Inumet.
Alerta amarilla de Inumet. Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla este viernes por "tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes" que afectan a tres departamentos del Norte del país.

La advertencia meteorológica será actualizada a las 17:20 o "ante cambios significativos".

Según el organismo oficial del tiempo, la alerta obedece a una "perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable que afecta el país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes".

Más noticias
Inumet pronosticó cómo estará el tiempo este fin de semana
PRONÓSTICO

Lluvias y tormentas en todo el país: Inumet pronosticó cómo estará el tiempo este fin de semana en Uruguay

clima en uruguay hoy: lo que hay que saber segun inumet para este viernes 6 de marzo
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 6 de marzo

Embed

En tal sentido, Meteorología advierte que en zonas de tormentas "se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes".

Principales localidades afectadas:

Artigas: todo el departamento.

Rivera: Lagos del Norte y Masoller.

Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/2029970871419375707&partner=&hide_thread=false

Temas:

Inumet alerta Alerta amarilla

Seguí leyendo

Las más leídas

Nacho Álvarez al arranque de Todo se sabe
STREAMING

Nacho Álvarez estrenó Todo se sabe: cómo fue el arranque del nuevo programa por streaming

Empleadas domésticas piden rebaja de edad jubilatoria

Trabajo penoso: empleadas domésticas proponen baja de edad jubilatoria por realizar tareas insalubres

Uruguay en la lista de visas suspendidas de Estados Unidos: embajador asegura que es algo temporal
EE.UU.

Uruguay en la lista de visas suspendidas de Estados Unidos: embajador asegura que es "algo temporal"

Luis Suárez y Donald Trump
CASA BLANCA

Donald Trump recibió al plantel de Inter Miami en la Casa Blanca, elogió a Luis Suárez quien le devolvió una sonrisa y se estrecharon las manos

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos