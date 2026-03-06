Inumet emitió una alerta amarilla por tormentas "puntualmente fuertes": las localidades afectadas

Alerta amarilla de Inumet. Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla este viernes por "tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes" que afectan a tres departamentos del Norte del país.

La advertencia meteorológica será actualizada a las 17:20 o "ante cambios significativos".

Según el organismo oficial del tiempo, la alerta obedece a una "perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable que afecta el país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes".

Embed En tal sentido, Meteorología advierte que en zonas de tormentas "se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes".

Principales localidades afectadas: Artigas: todo el departamento. Rivera: Lagos del Norte y Masoller. Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.

Se actualizará a las 17:20 o ante cambios significativos



Más info: https://t.co/zY2u8OFmLu pic.twitter.com/dUkFVCQSJI — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) March 6, 2026