Nacional

Inumet actualizó su alerta amarilla por lluvias abundantes y tormentas "puntualmente fuertes": las zonas afectadas

En zonas de tormentas se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes

4 de marzo 2026 - 7:23hs
Foto de archivo. Alerta amarilla de Inumet

Foto de archivo. Alerta amarilla de Inumet

Inés Guimaraens

La advertencia meteorológica será actualizada, en principio, a las 10:50 o "ante cambios significativos".

Según explicó Meteorología, la alerta responde a una "perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable que afecta el país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes".

En tal sentido, el organismo oficial del tiempo advirtió que en zonas de tormentas "se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes".

Principales localidades afectadas:

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Ramón Trigo y Río Branco.

Lavalleja: 19 de Junio.

Maldonado: Los Talas.

Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado , Cerros de la Calera, La Puente , Las Flores, Minas de Corrales, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.

Rocha: todo el departamento.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Mendizábal, Rincón, Treinta y Tres, Vergara y Villa Sara.

Temas:

Inumet alerta Alerta amarilla

