Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 4 de marzo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el miércoles 4 de marzo será un día nuboso en todo el Uruguay, con baja probabilidad de precipitaciones en algunos puntos y tormentas en otras zonas.
En algunas localidades, los vientos alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora.
Montevideo y Área Metropolitana
En la capital del país, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con vientos de hasta 30 kilómetros por hora. Para la tarde noche, el cielo empeorará a nuboso, los vientos ascenderán hasta 50 kilómetros por hora y las temperaturas irán desde los 20 °C a los 31 °C.
Este
En el este del Uruguay, la mañana estará nubosa y cubierta, con baja probabilidad de precipitaciones, nieblas y neblinas. Los vientos también alcanzarán los 30 kilómetros por hora.
Para la tarde noche estará nuboso y cubierto, con tormentas aisladas. Los vientos ascenderán hasta 50 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 18 °C a los 32 °C.
Suroeste
En esta parte del país la mañana estará algo nuboso y nuboso, con precipitaciones y tormentas aisladas, con vientos de hasta 30 kilómetros por hora. Más tarde estará algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto y tormentas aisladas, con vientos de hasta 50 kilómetros por hora. Las temperaturas irán desde los 19 °C y 32 °C.
Centro sur
Durante la mañana, estará nuboso y cubierto, con probables precipitaciones y neblinas, mientras que los vientos alcanzarán hasta 30 kilómetros. Más tarde estará nuboso, cubierto y tormentas aisladas. Los vientos ascenderán hasta 50 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 19 °C y los 32 °C.
Norte
Para la mañana se espera que este nuboso, con precipitaciones y tormentas aisladas, nieblas y neblinas. En la tarde noche estará algo nuboso y nuboso con tormentas aisladas. Los vientos alcanzarán como máximo los 30 kilómetros por hora y las temperaturas irán desde los 20 °C a los 33 °C.