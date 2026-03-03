Al rescate de la Ciudad Vieja: cómo recuperar el barrio, cuatro edificios a restaurar y dos ejemplos a seguir

“¡Vamos a revitalizar la Ciudad Vieja!”. El grito, acompañado de un efusivo saludo, fue del intendente de Montevideo, Mario Bergara, al ministro de Economía, Gabriel Oddone, en medio de la inauguración de la librería Feltrinelli de la peatonal Sarandí el viernes pasado.

Como si la apertura de la librería italiana sirviera como punto de partida, el intendente presentará este martes ante la Junta Departamental de Montevideo un plan para recuperar al barrio más antiguo de la ciudad. La IM pedirá un préstamo millonario y, para que sea aprobado, debe contar con cuatro votos de la oposición en la Junta Departamental.

Con decenas de edificios abandonados y con la inseguridad como moneda corriente en las noches, la recuperación debe atender varios puntos: patrimonial, comercial y de repoblación. Se trata de un barrio que desde mediados del siglo XX perdió más de la mitad de su población.

ENTREVISTA Carlo Feltrinelli, presidente del grupo italiano que llegó a Ciudad Vieja: "La librería de Montevideo es un primer experimento"

OPERATIVOS De Ciudad Vieja a Palermo: Ministerio del Interior y Mides realizan operativos para retirar personas en situación de calle

El Observador consultó a tres destacados arquitectos y urbanistas que han estudiado la situación de la Ciudad Vieja sobre cómo se podría revitalizar el barrio y qué edificios se deberían restaurar.

Los tres profesionales coinciden en que no se trata solo de inyectar recursos, sino que es necesario reordenar y priorizar los órganos que toman decisiones en las “políticas urbanas”, dándoles mayor presupuesto y mayor independencia para actuar.

William Rey -arquitecto, catedrático de la Facultad de Arquitectura y exdirector general de la Comisión del Patrimonio- consideró “fundamental” una “alianza” entre la IM y el Gobierno Central para llegar a "algunos acuerdos".

“Ese acuerdo tiene que radicar en la creación de una unidad dentro de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que apunte a generar una línea de inversiones hacia la Ciudad Vieja con beneficios fiscales. Posiblemente será necesario constituir un fideicomiso y tener una política de canalización de inversiones. Hay algunos inversores hoy en Ciudad Vieja que están haciendo las cosas muy bien y, sin embargo, no encuentran los beneficios que tienen que encontrar”, dijo Rey.

Salvador Schelotto -arquitecto y urbanista, decano de la Facultad de Arquitectura entre 2001 y 2009 y actualmente director de la Maestría en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano- también considera que, “más que los recursos económicos, la clave principal está en la gestión”.

“Se necesita una gestión ejecutiva. Muchos hemos planteado desde hace tiempo la necesidad de una oficina de gestión, de un equipo con facultades delegadas del gobierno departamental, que pueda no solo autorizar o generar determinadas iniciativas, sino además ejecutarlas. O sea, que tenga capacidades de realización. Hay tres ejemplos en América Latina: La Habana Vieja, que tiene la Oficina del Historiador, el Centro Histórico de México, que tiene un fideicomiso, y el Centro Histórico de Quito”.

Además, el exdecano de la FADU señaló que se requieren mayores recursos del gobierno nacional a través del Fondo Nacional de Vivienda, de la IM con “un financiamiento extraordinario como el que impulsa el intendente” y de los privados.

El arquitecto, docente universitario y exintegrante de la Comisión Especial Permanente Ciudad Vieja de la IM, Pablo Canén, coincide que la clave “no pasa necesariamente por aspectos visibles desde lo material”, sino en “cómo se llevan adelante las políticas urbanas”.

Para esto, propone la creación de una “agencia Ciudad Vieja, un espacio institucional con capacidad para coordinar las acciones de públicos, privados y colectivos sociales”.

“Tiene sentido pedir un préstamo en tanto y cuanto se sepa y se clarifique un cronograma de acción, unos objetivos que estén vinculados a un conjunto de indicadores para poder monitorear y que la sociedad pueda tener un intercambio razonable con ese proceso”, opinó.

Uno de los temas centrales para Canén es el “repoblamiento” del barrio: "Habría que pensar políticas habitacionales coordinadas entre la cartera de tierras de la IM con el Ministerio de Vivienda y la Agencia Nacional de Vivienda. Quizás es una oportunidad para generar un plan piloto para subsidiar la demanda y que sea un lugar atractivo para que personas trabajadoras y jóvenes estudiantes se sientan invitados por la Ciudad Vieja a conformar un nuevo espacio de vida”.

Los lugares a recuperar y los ejemplos a seguir

Club Neptuno

El edificio del Club Neptuno se comenzó a construir en 1945. Durante décadas funcionó allí una piscina de 50 metros -la única olímpica de Montevideo-, una cancha de fútbol abierta, una de básquetbol y salas de gimnasios, entre otros espacios.

Club Neptuno Joaquín Ormando

El predio ocupa toda la manzana con cinco pisos y más de 5.000 m2 edificados. Fue intervenido en 2019 por una deuda millonaria y quedó en manos de la Intendencia de Montevideo, que ha anunciado propuestas para revitalizarlo, pero nunca las llevó adelante.

Hoy está abandonado, con algunos vidrios rotos y sus muros exteriores sirven como paredes para sostener varios campamentos de personas en situación de calle.

Consultado sobre qué se podría hacer allí, Canén señaló que se debería hacer un “mix de usos” entre lo deportivo, el espacio público y lo inmobiliario. Para esto es necesaria una “conjugación público-privada”.

“La piscina olímpica podría volver a ser una infraestructura referencia del deporte y dinamizar este sector de la Ciudad Vieja, que es uno de los cuadrantes más complejos del barrio”, dijo Canén.

Hotel Nacional

Alcanza con cruzar la calle Piedras para confirmar lo que dice Canén sobre ese “cuadrante complejo” del barrio.

Espalda con espalda, el Neptuno se enfrenta al Hotel Nacional, un edificio construido en 1890 que cuenta con el máximo grado de protección que puede tener un edificio en Uruguay pero se encuentra abandonado hace más de 50 años años.

Hotel Nacional Joaquín Ormando

“Fue construido por Emilio Reus, pero nunca llegó a ser un hotel por la crisis que afectó la fortuna de Reus. Luego pasó por distintos propietarios. Fue de la Universidad de la República como sede de la Facultad de Matemáticas, luego en 1915 se dividió en Ingeniería y Arquitectura. Luego fue de la Escuela de Bellas Artes. Esto fue cerrado en la época de la dictadura y nunca más se volvió a abrir”, narró Schelotto.

La Udelar lo vendió años atrás a una naviera que en distintos momentos ha expresado su intención de realizar una inversión allí, algo que nunca ocurrió.

Pese a su prolongado abandono, “algunas evaluaciones recientes confirman que está en condiciones estructurales de ser utilizado".

Al momento no hay novedades sobre nuevos proyectos para el predio. Schelotto considera que se requiere “una muy buena articulación entre la inversión privada y el sector público” para cambiarle la cara a esta zona del barrio.

Escuela de Nurses Carlos Nery

Schelotto pone foco en el “frente de la Ciudad Vieja que va desde el Club Neptuno hasta donde está la escollera (Sarandí) y la cancha del Guruyú”.

Al lado de esa cancha de fútbol hay otro edificio de gran porte y en estado de abandono.

Edificio de la ex Escuela de Nurses Dr. Carlos Nery Joaquín Ormando

Allí donde inicia Sarandí se construyó en 1890 un edificio para suplantar el antiguo Cuartel de Dragones de la época colonial.

“Fue un edificio militar, luego naval, luego la Escuela de Nurses Dr. Carlos Nery del Ministerio de Salud Pública y en 2018 lo adquirió el MVOT con la idea de generar un programa público-privado que incluyera varios cientos de viviendas”, narró Schelotto. Entre 1968 y 1977 funcionó allí un centro de detención y tortura para presas políticas

Schellotto considera que este espacio tiene “la capacidad de ser recuperado”. “Tiene valores patrimoniales, pero tiene la posibilidad de ser modernizada, y es una oportunidad increíble para la ciudad de Montevideo toda, no sólo para la Ciudad Vieja”, valoró el arquitecto.

Atarazana

Sobre la calle Zabala, a metros de la rambla portuaria, se erige una edificación construida en 1776 que es Monumento Histórico Nacional, pero hoy se encuentra abandonada.

Allí funcionó la atarazana (foto de portada) -un taller para la construcción y reparación de los buques de la flota española- y el Apostadero Naval de España.

“Es un edificio muy importante, fue sede del Apostadero Naval. Es el momento en que la ciudad de Montevideo tiene mayor proyección mundial. Es la encargada de administrar en términos militares y de control económico todo el Atlántico Sur: las Malvinas, el sur de Argentina, la costa occidental de África. Nunca en la historia Montevideo había tenido una proyección tan grande. Sin embargo, alcanza ver el estado del edificio para ver cómo se ha olvidado. Hay que hacer una inversión directa”, dijo Rey.

Hoy el predio está en manos del Banco República.

Museo del Gaucho

A pocos metros de la atarazana está la antigua Casa Central del Banco República, un edificio de estilo romano que desde el 2024 alberga el Museo del Gaucho y la Moneda.

Museo del Gaucho y la Moneda Joaquín Ormando

En contraposición a lo que ocurre en la atarazana, aquí “las cosas están bien hechas”, valoró Rey.

“Es una muestra de lo que hay que hacer en la Ciudad Vieja. Inversión directa por parte de quienes están a cargo de edificios muy importantes para ponerlos en valor y ayudar a una dinámica urbana diferente”, dijo Rey.

“De la mano de Salvador Ferrer (expresidente del BROU) y de Ana Ribeiro (exsubsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura) se desarrolló aquí un proyecto magnífico. El acervo ya lo tenía el banco en otro edificio y aquí está mucho mejor expuesto. No solamente ganó el banco, sino que ganó la ciudad porque es un espacio de grandes dimensiones que mucho montevideanos no conocían”, destacó.

Parque Lineal

En la zona sur de la Ciudad Vieja, a una cuadra de la rambla, se construyó años atrás en formato de “Parque Lineal” un nuevo espacio público sobre la calle Reconquista.

Parque lineal Reconquista Joaquín Ormando

“Es un espacio que ha sido redinamizado a partir de una propuesta originada en el programa LATE Ciudad Vieja, presentado por la administración anterior en 2021. Incluyó la expansión del espacio de veredas y la reconstrucción de las veredas de las calles Rincón, en el tramo de Plaza Zabala a Plaza Matriz, una buena parte de la calle Colón y en Reconquista. Se genera un espacio vegetal con algunos pequeños livings urbanos que recalifican el frente de cuadra de estos edificios de vivienda colectiva por un tramo de varias manzanas”, narró Canén.

Para el arqutiecto, estas “políticas públicas direccionadas valen la pena para el mejoramiento de la vida barrial” y se suman “a los pocos pulmones verdes que tiene Ciudad Vieja: las plazas Matriz y Zabala”.