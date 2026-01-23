De Ciudad Vieja a Palermo: Ministerio del Interior y Mides realizan operativos para retirar personas en situación de calle

Desde este viernes, el Ministerio del Interior y el de Desarrollo Social (Mides) intensifican la realización de operativos especiales para trabajar la problemática de las personas en situación de calle en los distintos puntos de Montevideo.

"Se lanzó un importante operativo que intensifica una labor que ya estábamos desarrollando, pero que la queremos intensificar sustancialmente, para lograr resultados más importantes aún y que los vecinos realmente perciban la preocupación que nos genera la situación de la gente en la calle ", reveló este jueves en rueda de prensa el ministro del Interior, Carlos Negro.

Consultado por la cantidad de personas en situación de calle, Negro explicó que él no cuenta en este momento con un "estimado" del total de gente en la calle, pero aclaró que el Mides posee un "registro completo de eso" .

"Nosotros lo que hacemos es apoyar al Mides en la tarea de, por un lado, asistir a las personas que están viviendo en una situación dramática, por supuesto, pero también apoyar a los vecinos para que puedan disfrutar de los espacios públicos que nos pertenecen a todos ", dijo.

Sobre la posibilidad de llevar a cabo traslados compulsivos durante los operativos, sostuvo que dichos desplazamientos no tienen que ser propiamente "compulsivos", pero en la "medida en que se necesite, serán compulsivos porque esto es en el marco de la ley de falta".

Las operaciones se llevarán adelante en zonas que están pasando por un "momento más crítico" con la presencia de campamentos y de varias personas en situación de calle.

Entre los barrios donde se implementará el "Operativo Calle" estarán Ciudad Vieja, Centro, Cordón, Barrio Sur y Palermo, algo que había informado en primera instancia El País.

Finalmente, el ministro aclaró que buscarán "sostener en el tiempo" las medidas para que "no sea solamente una atención a la emergencia, sino una política permanente".

Durante las últimas horas, personal del Ministerio del Interior ya dio inicio a los operativos con la limpieza de varios espacios públicos y el traslado de personas en situación de calle a centros del Mides.

Así serán los operativos

Según explicó este viernes en rueda de prensa el subjefe de la Policía de Montevideo, Carlos Rodríguez, lo que harán es "a diario recorrer distintas partes de la capital y no permitir que personas pernocten en entradas de edificios y comercios".

"Se les notifica y se los invita a ir al Centro de Referencia de Políticas Sociales del Mides en el barrio Casavalle. Esas personas las llevamos en nuestro ómnibus con su pertenencia, con su ropa y su mascota en caso de tenerla", continuó.

Tras esto, cargan en un camión "todo lo que refiere a cartonería, colchones u objetos que no están permitidos ingresar a centros del Mides" y realizan una "limpieza" de la zona para que "los vecinos y comerciantes puedan transitar tranquilamente".

Estos trabajos, en cooperación con el Mides, son llevados adelante con efectivos de la Policía de Montevideo, Guardia Republicana y la Dirección Nacional de Bomberos, explicó Rodríguez.