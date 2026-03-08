Mirá el golazo de un arco a otro que anotó Brian Rodríguez para que América de México se vaya metiendo en la Liguilla por el título

América de México consiguió una victoria trascendente este sábado a la noche en el fútbol de la Liga MX de ese país, al derrotar por 2-1 de visitante a Querétaro en el Estadio La Corregidora, en el que llegó a jugar Uruguay en la Copa del Mundo México 86, y lo hizo con un golazo de un arco al otro del uruguayo Brian Rodríguez .

El media punta de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa sigue siendo decisivo para su equipo cuando quedan 96 días para la Mundial 2026.

Brian Rodríguez fue titular por la punta izquierda y fue reemplazado sobre los 84 minutos.

Cuando el partido estaba igualado 0-0 y corrían 20 minutos, apareció Brian Rodríguez para marcar la diferencia ante un rival en el que jugó el uruguayo Santiago Homenchenko como titular.

Brian tomó la pelota al borde de su área y en un pique demoledor, llegó a la contraria.

Allí eludió a un rival, luego a otro y al arquero, para marcar el transitorio 1-0 de América.

Desde que comenzó la actual Liga MX, Brian Rodríguez anotó siete goles y brindó cuatro asistencias para su equipo, siendo además su goleador.

Fue elegido el mejor jugador de la cancha en este nuevo triunfo de América.