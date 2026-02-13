Un club europeo ofreció más de US$ 10 millones por Brian Rodríguez y se puede ir de América de México

El delantero uruguayo Brian Rodríguez sigue mostrando un gran nivel en su club, América de México, en el que es uno de los líderes e ídolos de los hinchas de dicha institución, la más grande de ese país.

No obstante, su gran rendimiento ha llevado a que el futbolista de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, sea pretendido por un club europeo.

América de México recibió en las últimas horas una firme oferta de CSKA Moscú por Brian Rodríguez para dejar el puesto que ocupa en dicho club.

En lo que va de este temporada, el uruguayo lleva disputados 24 partidos, siendo titular en 16 de los mismos.

A su vez, convirtió siete goles y brindó cuatro asistencias, siendo un buen arranque de temporada.

Cabe resaltar que CSKA Moscú tiene hasta el 19 de febrero para convencer a América de vender la ficha de Brian Rodríguez, ya que es la fecha límite del cierre de fichajes en dicho país.