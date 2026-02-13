Dólar
Copa Libertadores: era la figura, quiso festejar su gol ante Juventud de Las Piedras como en la Premier League y se lesionó las rodillas; mirá el video

Se debe hacer exámenes y si es de gravedad, se perderá el Mundial 2026

13 de febrero 2026 - 16:00hs

Juventud de Las Piedras derrotó de manera épica 4-3 por penales a Universidad Católica de Ecuador en el Estadio Atahualpa de Quito y se clasificó a la segunda fase de la Copa Libertadores, tras vencer 4-3 en los 90 minutos, y además, conseguir su primera victoria en su historia en este certamen.

La otra gran figura que se lesionó

Universidad Católica de Ecuador habían ganado 1-0 en el Estadio Centenario en el encuentro de ida y eso hacía que la clasificación la tuviera prácticamente a tiro, ya que además, jugaba de local y en la altura de Quito.

Y para mejor, ya de entrada, sobre los 5 minutos quedó 2-0 arriba, cuando José Fajardo se escapó entre los zagueros Patricio Pernicone y David Morosini para meter el 1-0.

Todo era fiesta, hasta que Juventud de Las Piedras logró no solo igualar primero, sino que terminó arriba 3-1 en el primer tiempo.

Pero un descuido en un córner le dio el segundo a los locales y otra vez apareció la figura de Fajardo para marcar el transitorio 3-3 que dejaba afuera al equipo uruguayo.

El panameño comenzó su festejo tirando besos, pero luego quiso hacer el knee slide (deslizarse con sus rodillas sobre el césped), típico festejo de la Premier League y de alguna otra liga europea, y una de ellas se le trancó en el piso, por lo que se lesionó.

Aguantó pocos minutos más y debió abandonar la cancha tomándose la cara con sus manos por el dolor, y se deberá hacer exámenes para saber el grado de la lesión, esperando que no llegue a rotura de ligamentos cruzados. De ser así, lamentablemente se perderá el Mundial 2026.

Copa Libertadores Juventud de Las Piedras Premier League Mundial 2026

