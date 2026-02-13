El gesto que tuvo Matías Arezo con la psicóloga de Peñarol, quien es la madre del exaurinegro Diego Rossi

Matías Arezo celebra su gol para Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

Peñarol entrenó en la mañana de este viernes en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves, al lado del Estadio Campeón del Siglo, preparando el encuentro del próximo domingo a la hora 20.30 contra Central Español por la segunda fecha del Torneo Apertura.

Dicho compromiso se disputará en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado, ya que los palermitanos fijaron ese escenario siendo locales.

Los carboneros ya podrán contar con Leandro Umpiérrez, quien cumplió su suspensión, aunque Diego Aguirre ya entrenó con un equipo titular.

Como informó Referí, el DT ya entrenó con sus 11 titulares para enfrentar a Central Español.

El gesto de Matías Arezo

Matías Arezo, el delantero de Peñarol que comenzó con muy buen pie el Torneo Apertura con un gol al minuto ante Montevideo City Torque la semana pasada, será nuevamente titular.

El goleador tuvo una visita en su domicilio de la psicóloga del club, Gisele Marachlian, quien es la madre de los exfutbolistas del club Diego Rossi y su hermano Nicolás.

arezo Matías Arezo junto a su esposa, Camila Cedrés, le obsequiaron una camiseta de Peñarol y otra de Gremio a la psicóloga deportiva del club aurinegro, Gisele Marachlian, la mamá de Diego Rossi y su hermano Nicolás, exfutbolistas de la institución carbonera

Arezo la recibió con su flamante esposa Camila, y le obsequió una camiseta suya de Peñarol y otra de Gremio, su club anterior.

"Qué lindo tener este tipo de reconocimiento y ver lindos resultados del trabajo de tanto tiempo! Muchas gracias Camila Cedrés y Matías Arezo", escribió la psicóloga en su cuenta de Instagram al compartir la foto.