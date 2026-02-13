Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL

El gesto que tuvo Matías Arezo con la psicóloga de Peñarol, quien es la madre del exaurinegro Diego Rossi

El delantero carbonero no se olvida de los que lo ayudaron para llegar al club

13 de febrero 2026 - 13:55hs
Matías Arezo celebra su gol para Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

Matías Arezo celebra su gol para Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

FOTO: @LigaAUF

Peñarol entrenó en la mañana de este viernes en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves, al lado del Estadio Campeón del Siglo, preparando el encuentro del próximo domingo a la hora 20.30 contra Central Español por la segunda fecha del Torneo Apertura.

Dicho compromiso se disputará en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado, ya que los palermitanos fijaron ese escenario siendo locales.

Los carboneros ya podrán contar con Leandro Umpiérrez, quien cumplió su suspensión, aunque Diego Aguirre ya entrenó con un equipo titular.

El presidente de Al-Hilal de Arabia Saudita, saludó a Darwin Núñez
SELECCIÓN URUGUAYA

Darwin Núñez se queda en Arabia Saudita: el karma que vive el goleador, agravado por un problema de rodilla a cuatro meses del Mundial 2026

Clara Güell de Uruguay ante Venezuela por el Campeonato Sudamericano femenino sub 20
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay quedó eliminado en su grupo en el Campeonato Sudamericano femenino sub 20: anotó un gol en cuatro partidos, en una llave sin Brasil ni Argentina

El gesto de Matías Arezo

Matías Arezo, el delantero de Peñarol que comenzó con muy buen pie el Torneo Apertura con un gol al minuto ante Montevideo City Torque la semana pasada, será nuevamente titular.

El goleador tuvo una visita en su domicilio de la psicóloga del club, Gisele Marachlian, quien es la madre de los exfutbolistas del club Diego Rossi y su hermano Nicolás.

arezo
Mat&iacute;as Arezo junto a su esposa, Camila Cedr&eacute;s, le obsequiaron una camiseta de Pe&ntilde;arol y otra de Gremio a la psic&oacute;loga deportiva del club aurinegro, Gisele Marachlian, la mam&aacute; de Diego Rossi y su hermano Nicol&aacute;s, exfutbolistas de la instituci&oacute;n carbonera

Matías Arezo junto a su esposa, Camila Cedrés, le obsequiaron una camiseta de Peñarol y otra de Gremio a la psicóloga deportiva del club aurinegro, Gisele Marachlian, la mamá de Diego Rossi y su hermano Nicolás, exfutbolistas de la institución carbonera

Arezo la recibió con su flamante esposa Camila, y le obsequió una camiseta suya de Peñarol y otra de Gremio, su club anterior.

"Qué lindo tener este tipo de reconocimiento y ver lindos resultados del trabajo de tanto tiempo! Muchas gracias Camila Cedrés y Matías Arezo", escribió la psicóloga en su cuenta de Instagram al compartir la foto.

Temas:

Peñarol Matías Arezo Diego Rossi gremio

Seguí leyendo

Las más leídas

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol
DERECHOS DE TV

A 10 días del plazo para firmar los contratos de los derechos de TV del fútbol uruguayo: lo último de las reuniones de AUF con Tenfield, Antel, Torneos, Directv y Team Click

Darwin Núñez en Peñarol
PEÑAROL

Los únicos mercados que quedan abiertos para que Darwin Núñez salga de Al Hilal antes del Mundial y cómo ven en Peñarol la posibilidad de que pueda volver al club

Patricio Pernicone y José Fajardo 
COPA LIBERTADORES

Universidad Católica de Ecuador 3 (3)-4 (4) Juventud por Copa Libertadores: con valentía, convicción y mucho corazón, el pedrense avanzó a la segunda fase

Fuerte presencia de mascotas en un partido de Peñarol de 2023. (Archivo)
AUF

Presidente de Mesa Ejecutiva de la AUF sobre el ingreso de un padre con un niño con discapacidad a partido de Peñarol: "Podríamos haber organizado algo mejor"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos