Osvaldo Giménez, gerente de Tenfield, tras las reuniones con AUF por contratos de derechos de TV del fútbol: "Casal con Alonso cero problemas"

El gerente de Tenfield, Osvaldo Giménez , se refirió a las reuniones que mantuvo su empresa con la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) este miércoles y jueves, informadas por Referí, para acordar los cuatro contratos de streaming, publicidad, producción audiovisual y comercial del fútbol uruguayo, y aseguró que los acuerdos "se van a firmar".

En una entrevista con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva, Giménez dijo que la primera reunión de esta semana entre AUF y Tenfield se realizó el miércoles , y fue "cien por ciento jurídica" , aunque aclaró que no estuvo presente. El jueves sí participó de la segunda reunión junto a Ignacio Alonso y Francisco Paco Casal, que tampoco habían estado en la fecha anterior y que vieron en esta instancia una "buena oportunidad" para conversar.

El gerente aclaró en declaraciones con 100% Deporte de la Sport 890 que la reunión no fue tensa ni en malos términos, y declaró que "cuando Nacho Alonso se fue de la reunión, hacía una hora que Casal se había ido" porque tenía otro compromiso.

"Paco dio una visión diferente, con la visión que tiene desde el punto de vista empresarial , muy positivo, con ningún interés de marcar la cancha, sino tratando de potenciar el fútbol, mirando hacia adelante", expresó Giménez, quien indicó que "Casal con Nacho cero problemas" . "Las discrepancias son comerciales y vamos a llegar a un acuerdo , no tengo ninguna duda", explicó.

DERECHOS DE TV AUF y Tenfield, en China, avanzan hacia la firma de los contratos: el fútbol uruguayo no se verá gratis y liberan la señal un fin de semana más

DERECHOS DE TV A 10 días del plazo para firmar los contratos de los derechos de TV del fútbol uruguayo: lo último de las reuniones de AUF con Tenfield, Antel, Torneos, Directv y Team Click

Luego, el funcionario de Tenfield afirmó que "tanto el contrato de streaming y producción se van a firmar". Este jueves, remarcó, se habló más sobre el acuerdo por el streaming ya que "había más diferencias", entre ellas la posibilidad de castear el fútbol uruguayo desde el celular a la televisión. "Ya habíamos encontrado una vía de solución en China", postuló.

Además, también fue consultado sobre el vencimiento del plazo de la firma del contrato, el 22 de febrero, y puntualizó que conversó con Alonso sobre la posibilidad de firmar "una extensión de común acuerdo de una semana más para tratar de que la letra chica quede de acuerdo a lo que tiene que ser".

En ese sentido, Giménez aclaró que tanto Tenfield como el propio Casal están preocupados por el atraso en la firma, debido a que sin el contrato la empresa no puede "salir a negociar, ni a cobrar, ni a pagar". "Se fue enero, se va febrero, y los clubes no han cobrado. Sé que Alonso también está preocupado", lamentó.

Giménez negó que Tenfield se retire de la producción audiovisual y habló sobre el precio del fútbol

Tenfield Micrófono de Tenfield Inés Guimaraens

El gerente de la T declaró que en ningún momento la empresa pensó en retirarse de la producción audiovisual del fútbol uruguayo, como se rumoreó en los últimos días.

"Tenfield está 100% apegado a que se cumpla lo que el pliego desde el punto de vista jurídico exigió para la presentación y las condiciones que tenía. Todo lo que no estaba en el pliego es lo que estamos tratando de solucionar buscándole una solución lógica y que no sea perjudicial para nadie", detalló Giménez.

También se refirió al tema del precio que se le cobrará a los abonados, luego de que ambas partes acordaran que el fútbol uruguayo no se verá gratis en ninguna pantalla, como informó Referí.

"El precio es algo que tenemos que marcar entre todos para encontrar un equilibrio", expresó Giménez, que remarcó que "gratis el fútbol nunca fue", solo "no hubo sobrecosto" en la oferta de Antel TV a sus suscriptores.

De todas formas, aclaró que "hay una comisión de competencia que no permite a nadie que le marque el precio al otro", por lo que indicó que "es complicado el tema".