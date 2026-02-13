Dólar
Nacional / CARDAMA

"El único objetivo es destruir. Lo político por encima de lo jurídico": la reacción blanca tras anuncio de rescisión de contrato con Cardama

El senador y exministro de Defensa Javier García dijo que el presidente Yamandú Orsi fue empujado "a una maniobra política que daña al país"

13 de febrero 2026 - 13:24hs
Luis Lacalle Pou y Javier García en acto del Espacio 40

Luis Lacalle Pou y Javier García en acto del Espacio 40

Captura de pantalla de Telemundo (Canal 12)

García, quien fue ministro de Defensa durante buena parte de la negociación por la compra de lanchas patrulleras, dijo que el actual oficialismo tuvo la misma actitud cuando intentó echar abajo el acuerdo en el puerto con la empresa Katoen Natie. "Utilizaron a la Justicia y perdieron", dijo el legislador a través de su cuenta de X.

"Ahora las patrulleras, también el proyecto Neptuno y el saneamiento para el interior. El único objetivo es destruir. Lo político por encima de lo jurídico nuevamente. No tienen rumbo, tienen ánimo de romper. No hay agenda positiva, solo negativa. Esta decisión POLÍTICA, confesada por la propia ministra ayer, nos deja sin patrulleras oceánicas, va a costarnos carísimo por la demanda internacional que vendrá y afecta la credibilidad jurídica del país. Empujaron al presidente a una maniobra política que daña al país", sostuvo García.

La decisión del gobierno fue anunciada este viernes en una conferencia encabezada por el presidente Orsi al que acompañaron la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.

Por su parte, Mario Cardama, dueño del astillero español declaró: "Entendemos que se ha procedido de manera muy incorrecta y vamos a estudiar los caminos a seguir. Siempre hemos manejado esto con criterios empresariales y eso no va a cambiar ahora, de modo que no nos vamos a dejar apurar por nadie. Ya habrá oportunidad de discutir todos estos temas y veremos a quién le asistía razón".

Cardama Yamandú Orsi

