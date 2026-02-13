Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
nubes dispersas
Sábado:
Mín  17°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Nacional / REACCIONES

Fuertes cruces en redes sociales entre oficialismo y oposición por rescisión de contrato con Cardama

Diputados, senadores y autoridades del gobierno se cruzaron en redes sociales tras el anuncio de cancelación de contrato con el astillero español

13 de febrero 2026 - 14:10hs
reacciones1302

El senador nacionalista Javier García fue uno de los primeros en manifestarse y afirmó que responde a una motivación política cuyo “objetivo es destruir lo que venga del gobierno de Lacalle Pou”.

García, exministro de Defensa durante la negociación por las patrulleras, sostuvo que el oficialismo actuó de forma similar en el caso del acuerdo portuario con Katoen Natie y advirtió que la medida dejará al país sin las embarcaciones, expondrá a Uruguay a una demanda internacional y afectará su credibilidad jurídica.

Más noticias
Ignacio Álvarez
DESPEDIDA

El mensaje de Nacho Álvarez para despedir a su padre Jesús, que murió a los 79 años: "Ejemplo de vida"

Mario Cardama. Archivo
CASO CARDAMA

Mardio Cardama tras anuncio de rescisión del gobierno de Orsi: "Se ha procedido de manera muy incorrecta"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JavierGarcia_Uy/status/2022336419977465908&partner=&hide_thread=false

En la misma línea, el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, calificó la decisión como una “enorme irresponsabilidad” y acusó al gobierno de actuar con “saña política”, al tiempo que expresó respaldo a la gestión del Ministerio de Defensa en la administración anterior.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlvaroDelgadoUy/status/2022345889734390114&partner=&hide_thread=false

Desde España, el dueño del astillero, Mario Cardama, afirmó que la empresa entiende que se actuó “de manera muy incorrecta” y anunció que evaluará los pasos a seguir, al señalar que “ya habrá oportunidad de discutir todos estos temas y veremos a quién le asistía razón”.

El senador blanco Sebastián da Silva consideró por su parte que "hay dos colectivos que festejan: los de abogados que se llenarán de plata con esta decisión y los de los narcos que se aseguran de un mar libre para sus negocios".

"También hay una reivindicación a la impunidad en el gobierno. Ver a la Ministra Lazo escuchar todo lo que en teoría debía de saber antes de mandar casi 30 millones de dólares al villano número uno del país y seguir tan campante en el cargo es para un ateneo médico que se llame "Los rostros de piedra inmutables "", agregó el legislador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/camboue/status/2022343009811955935&partner=&hide_thread=false

La diputada frenteamplista Julieta Sierra tomó el guante y respondió en la publicación de Delgado, asegurando que "es política, porque todas las decisiones a fin de cuenta lo son".

En la misma publicación contraatacó y estableció una diferencia entre "cuando una decisión política tiene sustento jurídico por estar sumergidos en garantías TRUCHAS que eran las que permitía que el contrato estuviera vigente, a cuando son decisiones políticas que se toman después de tener advertencias de todo tipo de que íbamos rumbo a una estafa y la decisión se toma IGUAL".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/julietasierraf/status/2022340794640724286&partner=&hide_thread=false

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, escribió en su cuenta de X: "Nos comprometimos y juramos defender al Estado uruguayo y la soberanía nacional. Por eso decidimos cancelar el contrato con Cardama, iniciar acciones para recuperar el patrimonio uruguayo y buscar las responsabilidades institucionales e individuales".

Anunció, además, que desde el gobierno "vamos a trabajar para que nuestro país tenga las patrulleras oceánicas que necesita. Con un proceso transparente, con garantías reales. Para Uruguay lo mejor. Ese es nuestro horizonte, esa es nuestra responsabilidad", acotó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pachasanchez/status/2022347102244700488&partner=&hide_thread=false

Temas:

redes Cardama Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

Vista del proyecto TUMO en Uruguay, a la entrada del Aeropuerto de Carrasco
EDUCACIÓN

TUMO abrió las inscripciones en Uruguay: de qué se trata el proyecto y cómo postularse

Túnel de 18 de Julio: cateo encontró roca dura a tres metros de superficie y geólogo no descarta que se deban hacer explosiones muy controladas
REFORMA DEL TRANSPORTE

Túnel de 18 de Julio: cateo encontró roca dura a tres metros de superficie y geólogo no descarta que se deban hacer "explosiones muy controladas"

Rafa Villanueva fue operado en Maldonado luego de 47 días en el CTI: sufrió amputaciones en pies y manos, pero se encuentra estable
TELEVISIÓN

Rafa Villanueva fue operado en Maldonado luego de 47 días en el CTI: sufrió "amputaciones en pies y manos", pero se encuentra estable

El Águila: así será la nueva ciudad innovadora de US$ 500 millones que se construirá en Atlántida

El Águila: así será la nueva ciudad innovadora de US$ 500 millones que se construirá en Atlántida

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos