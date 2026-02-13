Se otorgaron más de 1,8 millones de certificaciones médicas en 2025: cuáles fueron las principales causas del ausentismo laboral

El Banco de Previsión Social (BPS) registró más de 1,8 millones de certificaciones médicas durante el año pasado. En el cierre de 2025, la mayor cantidad se observó en las personas de entre 25 y 34 años. Una de cada 10 estuvo vinculada a patologías de salud mental.

El organismo informó que se otorgaron 1.833.719 certificaciones a lo largo del año -que abarcaron a 1.368.479 personas-, con un aumento frente a 2024 de 8,4% .

A su vez, en diciembre hubo 106.628 trabajadores certificados, con una suba interanual de 8,2%. En total fueron 143.851 justificaciones médicas con una variación positiva de 10,2% en relación con el año anterior.

La patología más frecuente por cantidad fue la dorsalgia (dolor en la zona media alta de la espalda) . Otras certificaciones fueron por gastroenteritis, infecciones agudas de las vías respiratorias, trastornos articulares o dolor abdominal .

La información oficial muestra que el 14% estuvo relacionado a enfermedades de salud mental (registradas en el organismo como trastornos de ansiedad o episodios depresivos).

1562750429143.webp Certificaciones médicas

En el desglose por sexo, seis de cada 10 certificaciones fueron para mujeres. El BPS mostró que la franja etaria con mayor cantidad fue la de entre 25 y 34 años con el 27%. Después le siguió la de 35 a 44 años con 24% y la de 45 a 54 años con el 20,5%.

El pico mensual de certificaciones se verificó en junio con 189.402, mientras que el mínimo se observó en febrero con 118.319.

Subsidios por enfermedad

El BPS informó que la certificación médica, además de justificar la ausencia laboral, puede derivar en una prestación económica. El año pasado el organismo pagó partidas por enfermedad de $ 13.658 millones (equivalentes a US$ 349,8 millones), con incremento interanual de 17,4%.

El promedio mensual de personas que accedieron al subsidio fue de 49.041. En el último mes del año hubo 53.761 con un aumento respecto al año anterior de 13,3%. El mes con mayor cantidad de registrados fue junio con 60.098 personas.

Según explica el organismo, los beneficiarios del subsidio perciben el equivalente al 70% de todos sus ingresos que constituyan materia gravada (no se computa el aguinaldo), con un tope de $ 67.754. Esta cifra fue actualizada en enero, ya que hasta diciembre del año pasado era de $ 64.911.

_CDS0419-e.webp Banco de Previsión Social (BPS) Camilo dos Santos

El beneficio se calcula en base al promedio del total percibido en los 180 días anteriores al último día del mes anterior al de la enfermedad o el accidente.

El trabajador podrá estar certificado hasta un año, con uno más de prórroga si la certificación es consecutiva o hasta cuatro años interrumpidos por la misma enfermedad.

El organismo explica que pueden acceder al beneficio los jornaleros o destajistas con 75 jornadas efectivas trabajadas en el año anterior y los trabajadores mensuales que hayan tenido 3 meses de actividad efectiva en el año inmediato a la enfermedad. También los titulares de empresas unipersonales o monotributistas que estén al día con los aportes y hayan cotizado durante tres meses de actividad en el año anterior a la enfermedad.

Por último informa que las embarazadas tienen derecho al cobro del subsidio aunque no lleguen a cotizar los mínimos de jornales establecidos.