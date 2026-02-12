TUMO abrió las inscripciones en Uruguay: de qué se trata el proyecto y cómo postularse

Vista del proyecto TUMO en Uruguay, a la entrada del Aeropuerto de Carrasco

El proyecto TUMO abrió las inscripciones en Uruguay , dirigidas a adolescentes de entre 12 y 18 años que quieran postularse para obtener formación gratuita y extracurricular en disciplinas de la tecnología creativa .

Hasta el momento, el centro –cuya construcción avanza en las puertas del Aeropuerto de Carrasco– había recibido expresiones de interés por parte de adolescentes interesados en el proyecto.

Sin embargo, ahora se habilitó formalmente el proceso de inscripción, según lo anunciado por la organización en sus redes sociales. Para inscribirse es necesario hacer click en el este enlace .

PROYECTO EDUCATIVO TUMO apronta el desembarco en Uruguay: los detalles del proyecto educativo gratuito para adolescentes que comenzará en abril de 2026

Allí, se deberá completar un formulario que incluya algunos datos básicos sobre la identidad de la persona interesada, el centro educativo al que asiste y el horario en el que podría concurrir al centro TUMO. Esto último es particularmente importante dado que la enseñanza dictada en TUMO es obligatoriamente presencial y extracurricular, pensada como un complemento por fuera del horario de la educación formal.

La condición indispensable es que estos jóvenes formen parte de un centro educativo.

En esta primera etapa en Uruguay, TUMO dictará ocho disciplinas: rogramación, animación, música, inteligencia artificial generativa, cine, robótica, desarrollo de videojuegos y modelado 3D. De ese total, los estudiantes podrán elegir tres.

TUMO es un proyecto de aprendizaje autoguiado que nació en Armenia, en 2011, de la mano de Sam y Sylvia Simonian, junto a Pegor y Marie Lou Papazian.

El de Uruguay será el segundo centro en Latinoamérica después de Argentina, donde ya existe uno en funcionamiento en Buenos Aires.