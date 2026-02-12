Dólar
/ Nacional / CASO LAURTA

"Lo siento muchísimo": el uruguayo Pablo Laurta fue trasladado de cárcel y envió un mensaje a la familia del chofer asesinado

Laurta fue juzgado por el asesinato de su expareja y de su exsuegra, además del remisero Martín Palacios, cuyo cuerpo apareció desmembrado días después del crimen

12 de febrero 2026 - 20:13hs
Pablo Laurta durante el traslado

Pablo Laurta durante el traslado

Foto: Canal 9 Litoral

El uruguayo Pablo Laurta, acusado de asesinar a su expareja, su exsuegra y un chofer, fue trasladado desde la cárcel de Córdoba a Concordia. Durante el traslado, el uruguayo pidió disculpas a la familia del remisero Martín Palacio.

En Córdoba Laurta responde a los crímenes de su expareja (y madre de su hijo) y exsuegra, mientras que en Concordia debe responder por el caso de Palacio.

Embed - Pablo Laurta abandonó Córdoba: fue trasladado y gritó un llamativo pedido de perdón

"¿Estás arrepentido?", le preguntó una periodista de Canal 9 Litoral a Laurta durante el traslado. El uruguayo se limitó a responder que quería que se investigara lo que pasó con su hijo.

"Quiero que se investigue por favor lo que pasó con mi hijo. Lo mío espero que se siga el curso de la Justicia y que se sepa la verdad", agregó.

Laurta fue uno de los fundadores del grupo Varones Unidos, que se dedicaba al desarrollo de la "masculinidad positiva" en un mundo que, según ellos, se centra en la "atención sobre los aspectos negativos de los hombres".

Según la reconstrucción policial del caso, Laurta cruzó a Argentina desde Uruguay en canoa para evitar ser registrado por Migraciones. Su intención era llevarse a su hijo de cinco años.

Al llegar a la vecina orilla contrató los servicios de Palacio, a quien le había pedido que lo traslade a la ciudad de Rafaela, en Santa Fe. Sin embargo, el destino fue otro y el auto del remisero fue encontrado incendiado en Córdoba, donde el uruguayo cometió los asesinatos de su expareja y su exsuegra el 8 de octubre pasado.

Laurta, en tanto, fue detenido en un hotel de Gualeguaychú, donde estaba con su hijo de cinco años, con quien se presume que iba a cruzar el río para regresar a Uruguay.

