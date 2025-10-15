Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
muy nuboso
Viernes:
Mín  16°
Máx  18°

Siguenos en:

/ Nacional / CASO LAURTA

"Siempre vivió con temor": habló la hermana de Luna Giardina y dijo que las denuncias contra Pablo Laurta llevaban tres años

La joven afirmó que está enfocada en resguardar a su sobrino, quien tiene cinco años y es hijo de Laurta

15 de octubre 2025 - 22:16hs
Pablo Laurta en el Parlamento en 2022. Crédito: captura de Youtube

Pablo Laurta en el Parlamento en 2022. Crédito: captura de Youtube

Laura Giardina, hermana de una de las víctimas del doble femicidio de Córdoba, contó que Luna "siempre vivió con temor" de su expareja, el uruguayo Pablo Laurta.

"Ella siempre vivió con temor, no es que lo pasaron mal justo ahora en el descenlace. Hace años viviendo aterradas", contó Giardina en diálogo con el canal de noticias argentino A24.

Y agregó que su hermana venía "haciendo denuncias desde hace tres años" y "pidiendo ayuda", para que alguien la protegiera de ese "monstruo".

Más noticias
Pablo Laurta en el Parlamento en 2022. Crédito: captura de Youtube
CASO LAURTA

"Le decía al nene que ya no iba a ver a la mamá", el relato del taxista que transportó a Laurta a Gualeguaychú

todo fue por justicia y es un martir: las primeras declaraciones de pablo laurta, el uruguayo sospechoso de tres asesinatos en argentina
POLICIALES

"Todo fue por justicia" y "es un mártir": las primeras declaraciones de Pablo Laurta, el uruguayo sospechoso de tres asesinatos en Argentina

El uruguayo es también investigado por asesinar a su exsuegra Mariel Zamudio, luego raptó a su hijo de cinco años. Fue detenido en un hotel de Gualeguaychú y además es indagado por el homicidio del conductor de Uber Martín Palacio.

"Ella en algún momento tomó conciencia de la situación, pero ya era tarde, estaba en Uruguay y ya no podía volver. Cuando ella logró escaparse, llegó a Córdoba y yo ahí recién me enteré de todo lo que ella había estando pasando allá en Uruguay", contó la hermana de la asesinada.

"Con Luna hablé hace dos semanas. Me dijo que estaba muy feliz, se había inscripto en la universidad", recordó.

La joven contó que se enteró del caso "por las redes" por lo que "fue bien brusco". "Tiene que seguir todo su transcurso, la Justicia, la definición de la tenencia de Pedrito –hijo de Laurta–, pero eso no está en manos nuestras", agregó.

"Estoy enfocada en lo que tengo que hacer que es resguardar a mi sobrino. Que descanse en paz mi hermana y su mamá. El resto lo iremos viendo con el tiempo", sentenció Laura Giardina

El uruguayo acusado de matar a su expareja y a su exsuegra, se negó a declarar por el homicidio del conductor del Uber en Entre Ríos y fue enviado a Córdoba por la causa del doble femicidio.

Laurta llegó esta mañana desde Gualeguaychú a Concordia para declarar por el crimen de Palacio, y antes de ingresar a la Jefatura Departamental de Policía, lanzó una confusa frase: “Tienen que venerarlo, es un mártir”.

Temas:

Pablo Laurta Doble homicidio Córdoba

Seguí leyendo

Las más leídas

Cristiano Ronaldo
ELIMINATORIAS

Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador de las Eliminatorias mundialistas: Luis Suárez es el mejor uruguayo con 14 partidos más jugados

Justicia decretó el concurso necesario de Daniela Cabral persona física por ser tomadora de ganado de Conexión Ganadera
CONCURSO DE ACREEDORES

Justicia decretó el concurso necesario de Daniela Cabral persona física por ser tomadora de ganado de Conexión Ganadera

El próximo lunes es feriado no laborable para una importante cantidad de trabajadores uruguayos: qué se celebra
CONSTRUCCIÓN

El próximo lunes es feriado no laborable para una importante cantidad de trabajadores uruguayos: qué se celebra

Empleadas domésticas 

Amas de casa aceptan que empleadas domésticas tengan tres categorías laborales

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos