"Siempre vivió con temor": habló la hermana de Luna Giardina y dijo que las denuncias contra Pablo Laurta llevaban tres años

Laura Giardina , hermana de una de las víctimas del doble femicidio de Córdoba , contó que Luna "siempre vivió con temor" de su expareja, el uruguayo Pablo Laurta .

"Ella siempre vivió con temor, no es que lo pasaron mal justo ahora en el descenlace. Hace años viviendo aterradas ", contó Giardina en diálogo con el canal de noticias argentino A24.

Y agregó que su hermana venía "haciendo denuncias desde hace tres años" y "pidiendo ayuda", para que alguien la protegiera de ese "monstruo".

El uruguayo es también investigado por asesinar a su exsuegra Mariel Zamudio, luego raptó a su hijo de cinco años. Fue detenido en un hotel de Gualeguaychú y además es indagado por el homicidio del conductor de Uber Martín Palacio .

"Ella en algún momento tomó conciencia de la situación, pero ya era tarde, estaba en Uruguay y ya no podía volver. Cuando ella logró escaparse, llegó a Córdoba y yo ahí recién me enteré de todo lo que ella había estando pasando allá en Uruguay", contó la hermana de la asesinada.

"Con Luna hablé hace dos semanas. Me dijo que estaba muy feliz, se había inscripto en la universidad", recordó.

La joven contó que se enteró del caso "por las redes" por lo que "fue bien brusco". "Tiene que seguir todo su transcurso, la Justicia, la definición de la tenencia de Pedrito –hijo de Laurta–, pero eso no está en manos nuestras", agregó.

"Estoy enfocada en lo que tengo que hacer que es resguardar a mi sobrino. Que descanse en paz mi hermana y su mamá. El resto lo iremos viendo con el tiempo", sentenció Laura Giardina

El uruguayo acusado de matar a su expareja y a su exsuegra, se negó a declarar por el homicidio del conductor del Uber en Entre Ríos y fue enviado a Córdoba por la causa del doble femicidio.

Laurta llegó esta mañana desde Gualeguaychú a Concordia para declarar por el crimen de Palacio, y antes de ingresar a la Jefatura Departamental de Policía, lanzó una confusa frase: “Tienen que venerarlo, es un mártir”.