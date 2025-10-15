Dólar
"Todo fue por justicia" y "es un mártir": las primeras declaraciones de Pablo Laurta, el uruguayo sospechoso de tres asesinatos en Argentina

Antes de ingresar a la Jefatura Departamental de Policía de Concordia lanzó una confusa frase: “Es un mártir”

15 de octubre 2025 - 9:47hs
laurta1510

Laurta, quien fue trasladado este miércoles de madrugada desde la comisaría de Gualeguaychú hacia la sede judicial de Concordia, donde deberá declarar por los tres asesinatos que se le imputan, se limitó a esa frase al ser abordado por los medios, en torno a las 06:00 horas.

El uruguayo arribó a Concordia sobre las 09:00 de la mañana para ser imputado como el principal sospechoso de los asesinatos. Al bajar de la camioneta en la que fue trasladado desde Gualeguaychú, y antes de ingresar a la Jefatura Departamental de Policía, lanzó una confusa frase: “Tienen que venerarlo, es un mártir”.

Pablo Laurta en el Parlamento en 2022. Crédito: captura de Youtube
"Le decía al nene que ya no iba a ver a la mamá", el relato del taxista que transportó a Laurta a Gualeguaychú

Facebook Pablo Laurta
Alquiló una cabaña en Salto, cruzó el río Uruguay en kayak y usó su arma para los crímenes: el camino del asesino Pablo Laurta en Argentina

Según las autoridades, Laurta habría seguido un “plan criminal” desde su salida de Uruguay, un plan que habría sido elaborado por su “mentalidad metódica”, tal como lo señaló este martes el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia. El ministro aseguró que Laurta “manejó todas las variables” en su huida, lo que permitió que las autoridades pudieran determinar que la acción fue premeditada.

La detención de Laurta se produjo el domingo por la policía entrerriana, luego de que el hombre asesinara en Córdoba a su expareja y a su exsuegra, tras lo cual se llevó a su hijo de 5 años con la intención de cruzar a Uruguay. Las autoridades ahora también sospechan que Laurta mató al chofer de Uber que lo trasladó en su huida.

La investigación continúa bajo la presunción de que Laurta actuó de forma planificada y meticulosa en cada uno de los crímenes que se le imputan.

Pablo Laurta fue acusado de asesinar a su expareja Luna Giardina, su exsuegra Mariel Zamudio y el chofer de Uber Martín Palacio. Según el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, Laurta actuó con una "mentalidad metódica" y manejó todas las variables de su plan criminal.

Laurta comenzó su plan en Uruguay, donde alquiló una cabaña en Salto y aprendió a usar un kayak para cruzar el río Uruguay sin ser detectado. Luego de ingresar a Argentina, se desplazó a Puerto Yeruá y tomó un ómnibus a Concordia. Allí, contrató a Palacio para un viaje a Rafaela, pero se desvió hacia Córdoba, donde mató a Giardina y Zamudio con un arma a su nombre. Tras el crimen, incendió el auto y huyó hacia Uruguay con su hijo de 5 años.

Fue detenido en Gualeguaychú el domingo tras ser localizado por su teléfono. Posteriormente, se encontró el cadáver de Palacio, decapitado y sin brazos, en una cuneta. El ministro Roncaglia señaló que el caso será "motivo de estudio" por lo meticuloso del plan de Laurta, quien mató a Palacio para ocultar información.

Pablo Laurta Córdoba Argentina

Fede Valverde ante Pachuca en el Mundial de Clubes
Se conocieron los sueldos anuales de los futbolistas de Real Madrid y Federico Valverde ocupa un lugar de privilegio

Empleadas domésticas 

Sebastián Soria recibe instrucciones de su técnico de Qatar, el español Julen Lopetegui, para ingresar por las Eliminatorias asiáticas
El futbolista uruguayo que con casi 42 años, clasificó este martes al Mundial 2026 con otra selección

Fiscal pedirá prorrogar prohibición de salir del país a Ignacio González, indagado por estafa en Pérez Marexiano, e indaga a directores de la sociedad de bolsa
Fiscal pedirá prorrogar prohibición de salir del país a Ignacio González, indagado por estafa en Pérez Marexiano, e indaga a directores de la sociedad de bolsa

