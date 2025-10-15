Dólar
COPA AUF URUGUAY

Los convocados de Peñarol para jugar contra Defensor Sporting por Copa AUF Uruguay

Mirá la nómina que designó Diego Aguirre para enfrentar esta noche a Defensor Sporting por semifinales de la Copa AUF Uruguay

15 de octubre 2025 - 16:46hs
Foto: Inés Guimaraens

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre convocó a 21 jugadores para enfrentar esta noche, a la hora 21.00 en el Parque Viera, a Defensor Sporting, por las semifinales de la Copa AUF Uruguay.

Aguirre apeló a todas sus figuras titulares y a diferencia de lo que fueron los anteriores partidos por la Copa AUF Uruguay, no tendrá una mayoría de suplentes y juveniles.

Esta es la lista de convocados:

No figura en la nómina el tercer golero, Kevin Morgan, que venía siendo el suplente de Martín Campaña en los partidos de copa,

En defensa están todos los que juegan habitualmente, pero no quedó convocado el lateral juvenil Kevin Rodríguez, que ya ha jugado en este torneo.

Ignacio Sosa estará a pesar de haber salido golpeado contra Miramar Misiones al cabo del primer tiempo.

Están ausentes por lesión Leandro Umpiérrez y Héctor "Tito" Villalba.

A estos hay que agregarles los tres jugadores que se recuperan por roturas de ligamentos: Eduardo Darias, Tomás Olase y Germán Barbas.

El que se metió fue el juvenil Brandon Álvarez.

El probable equipo formará con Brayan Cortés; Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Ignacio Sosa; Diego García, Jaime Báez; Leonardo Fernández y Matías Arezo.

