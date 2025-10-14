Dólar
ELIMINATORIAS

Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador de las Eliminatorias mundialistas: Luis Suárez es el mejor uruguayo con 14 partidos más jugados

Con dos goles a Hungría, a los 40 años, Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo anotador histórico de las Eliminatorias en donde Luis Suárez es el mejor uruguayo

14 de octubre 2025 - 19:21hs
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

Foto: Patricia De Melo Moreira / AFP

Cristiano Ronaldo, a sus 40 años, se convirtió este martes en el máximo goleador de una fase de las Eliminatorias con 41 goles, rompiendo el empate que mantenía con "el Pescadito" guatemalteco Carlos Ruiz, que tiene 39 anotaciones.

Portugal empató hoy con Hungría 2-2 y tendrá que esperar a noviembre para certificar su boleto al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, tras haber concedido la igualdad en el tiempo añadido, en un duelo en el que los lusos necesitaban la victoria.

En Lisboa, Cristiano Ronaldo y los suyos dominaban el marcador 2-1 en el minuto 91, cuando Dominik Szoboszlai empató, privando a Portugal de asegurarse matemáticamente el liderazgo del grupo F.

Un doblete de Ronaldo (22', 45'+3) no fue suficiente para certificar el boleto al torneo de Estados Unidos, México y Canadá, pero sí permitió al atacante de Al Nassr superar el récord histórico.

Ronaldo anotó sus 41 goles en 50 partidos clasificatorios a mundiales, con un abrumador promedio de 0,82 goles por partido.

Tercero, detrás de CR7 y el Pescadito Ruiz, está Lionel Messi con 36 goles en 72 encuentros, con un promedio de 0,5 tantos por partido.

El mejor uruguayo es Luis Suárez, top 2 histórico de Eliminatorias en Conmebol y autor de 29 goles en 64 partidos. con un promedio de 0,46,

Jugador Selección Eliminatorias Goles Partidos
1- Cristiano Ronaldo Portugal UEFA 41 50
2- Carlos Ruiz Gutamala Concacaf 39 50
3- Lionel Messi Argentina Conmebol 36 72
4- Ali Daei Irán Asia 35 51
5- Robert Lewandowski Polonia UEFA 32 41
6- Chris Wood Nueva Zelanda Oceanía 29 31
7- Sardar Azmoun Irán Asia 29 41
8- Edin Dzeko Bosnia-Herzegovina UEFA 29 42
9- Luis Suárez Uruguay Conmebol 29 64
10- Karim Bagheri Irán Asia 28 29

Cristiano Ronaldo Portugal Luis Suárez

