Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador de las Eliminatorias mundialistas: Luis Suárez es el mejor uruguayo con 14 partidos más jugados

Cristiano Ronaldo , a sus 40 años, se convirtió este martes en el máximo goleador de una fase de las Eliminatorias con 41 goles, rompiendo el empate que mantenía con "el Pescadito" guatemalteco Carlos Ruiz, que tiene 39 anotaciones.

Portugal empató hoy con Hungría 2-2 y tendrá que esperar a noviembre para certificar su boleto al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, tras haber concedido la igualdad en el tiempo añadido, en un duelo en el que los lusos necesitaban la victoria.

En Lisboa, Cristiano Ronaldo y los suyos dominaban el marcador 2-1 en el minuto 91, cuando Dominik Szoboszlai empató , privando a Portugal de asegurarse matemáticamente el liderazgo del grupo F.

Un doblete de Ronaldo (22', 45'+3) no fue suficiente para certificar el boleto al torneo de Estados Unidos, México y Canadá, pero sí permitió al atacante de Al Nassr superar el récord histórico.

Ronaldo anotó sus 41 goles en 50 partidos clasificatorios a mundiales, con un abrumador promedio de 0,82 goles por partido.

Tercero, detrás de CR7 y el Pescadito Ruiz, está Lionel Messi con 36 goles en 72 encuentros, con un promedio de 0,5 tantos por partido.

El mejor uruguayo es Luis Suárez, top 2 histórico de Eliminatorias en Conmebol y autor de 29 goles en 64 partidos. con un promedio de 0,46,