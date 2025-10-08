Dólar
Compra 38,75 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

El monto gigantesco por el que Cristiano Ronaldo se transformó en el primer futbolista multimillonario de la historia

El astro portugués sigue rindiendo muy bien en la cancha y facturando notablemente fuera de la misma, a los 40 años

8 de octubre 2025 - 14:33hs
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo, a sus 40 años, continúa recibiendo premios a lo largo de todo el mundo, y lo que es mejor incluso para lo que él busca, continúa rompiendo redes con su club, Al-Nassr de Arabia Saudita y con la selección de Portugal, con la que querrá jugar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026. En las últimas horas, un informe realizado en Estados Unidos, lo transformó en el primer futbolista multimillonario del mundo.

El nuevo vínculo con su club árabe valorado en más de US$ 400 millones por dos temporadas, ratifica su condición de líder entre los futbolistas mejor pagados del mundo y lo posiciona, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, como el primer jugador de fútbol en superar los US$ 1.400 millones en patrimonio neto.

20250627 El momento de la firma del nuevo contrato de Cristiano Ronaldo con Al Nassr de Arabia Saudita
El momento de la firma del nuevo contrato de Cristiano Ronaldo con Al Nassr de Arabia Saudita

El momento de la firma del nuevo contrato de Cristiano Ronaldo con Al Nassr de Arabia Saudita

Una fortuna descomunal

Cristiano Ronaldo no solo es una marca como futbolista, sino que además ha ganado sumas siderales por patrocinio.

Bloomberg resalta que desde el comienzo de su carrera, el portugués firmó con grandes patrocinadores y creado una imagen global. Empresas de renombre internacional como Nike, Binance, Tag Heuer, Herbalife o Louis Vuitton lo han seleccionado como embajador, incrementando su notoriedad más allá del ámbito deportivo.

La foto de Jeremía Recoba cuando era poco más que un bebé, que mostró su mamá
FÚTBOL

El exfutbolista de Nacional que cumple años y que su mamá editó un emotivo video

Edinson Cavani le regaló su camiseta de Boca Juniors autografiada a la múltiple campeona olímpica Simone Biles
ARGENTINA

El encuentro entre dos gigantes: Edinson Cavani le regaló su camiseta de Boca Juniors autografiada a Simone Biles; mirá el video

La competencia económica con Lionel Messi, otro de los grandes nombres del fútbol mundial, es un tema recurrente en los análisis de la prensa financiera y deportiva. Actualmente, el capitán portugués lleva ventaja en términos de beneficios económicos.

No obstante, el posible ingreso de Messi como accionista de Inter Miami podría reconfigurar el equilibrio en la cima del fútbol global.

20250608 Cristiano Ronaldo campeón UEFA Nations League

Según el informe, el patrimonio del astro se estima en US$ 1.400 millones.

Cristiano Ronaldo es el primer futbolista en ser incluido en la lista de multimillonarios de Bloomberg.

Según la agencia, el portugués formó su patrimonio multimillonario de la siguiente manera: Salarios: US$ 550 millones entre 2002 y 2023. Primer contrato con el Al-Nassr: US$ 200 millones. Nuevo contrato: US$ 400 millones hasta 2027. Patrocinios: US$ 175 millones.

Temas:

Cristiano Ronaldo Al Nassr Arabia Saudita Portugal

Seguí leyendo

Las más leídas

Gonzlao Carneiro ante Peñarol
PEÑAROL

Lo que dicen en Peñarol sobre una futura llegada de Gonzalo Carneiro desde Nacional

El mensaje de Paulo Pezzolano a sus futbolistas
URUGUAYOS

Paulo Pezzolano fue despedido en Watford de Inglaterra tras 10 partidos y una buena ubicación; el club ya tiene un nuevo DT

La dura lesión que sufrió el ex Nacional Gastón González
ARGENTINA

La dura lesión que sufrió el ex Nacional Gastón González y los mensajes de excompañeros tricolores tras ser intervenido quirúrgicamente

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

La picante reacción de Ignacio Ruglio a la reunión de Nacional con Ignacio Alonso: "Me hace acordar a la Batiseñal cuando necesitaban ayuda del enmascarado"; mirá su mensaje

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos