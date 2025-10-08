El monto gigantesco por el que Cristiano Ronaldo se transformó en el primer futbolista multimillonario de la historia

Cristiano Ronaldo , a sus 40 años, continúa recibiendo premios a lo largo de todo el mundo, y lo que es mejor incluso para lo que él busca, continúa rompiendo redes con su club, Al-Nassr de Arabia Saudita y con la selección de Portugal, con la que querrá jugar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026. En las últimas horas, un informe realizado en Estados Unidos, lo transformó en el primer futbolista multimillonario del mundo.

El nuevo vínculo con su club árabe valorado en más de US$ 400 millones por dos temporadas, ratifica su condición de líder entre los futbolistas mejor pagados del mundo y lo posiciona, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, como el primer jugador de fútbol en superar los US$ 1.400 millones en patrimonio neto .

Cristiano Ronaldo no solo es una marca como futbolista, sino que además ha ganado sumas siderales por patrocinio.

El momento de la firma del nuevo contrato de Cristiano Ronaldo con Al Nassr de Arabia Saudita

Bloomberg resalta que desde el comienzo de su carrera, el portugués firmó con grandes patrocinadores y creado una imagen global. Empresas de renombre internacional como Nike , Binance , Tag Heuer , Herbalife o Louis Vuitton lo han seleccionado como embajador, incrementando su notoriedad más allá del ámbito deportivo.

La competencia económica con Lionel Messi, otro de los grandes nombres del fútbol mundial, es un tema recurrente en los análisis de la prensa financiera y deportiva. Actualmente, el capitán portugués lleva ventaja en términos de beneficios económicos.

No obstante, el posible ingreso de Messi como accionista de Inter Miami podría reconfigurar el equilibrio en la cima del fútbol global.

20250608 Cristiano Ronaldo campeón UEFA Nations League

Según el informe, el patrimonio del astro se estima en US$ 1.400 millones.

Según la agencia, el portugués formó su patrimonio multimillonario de la siguiente manera: Salarios: US$ 550 millones entre 2002 y 2023. Primer contrato con el Al-Nassr: US$ 200 millones. Nuevo contrato: US$ 400 millones hasta 2027. Patrocinios: US$ 175 millones.