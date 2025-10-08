Dólar
Compra 38,75 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Básquetbol / BÁSQUETBOL

Se inicia una nueva edición de la Liga Uruguaya de Básquetbol con un clásico de entrada y con cuatro clubes sancionados

El deporte de la pelota anaranjada está de parabienes ya que comenzará a disputarse el torneo más importante en Uruguay

8 de octubre 2025 - 15:15hs
Patricio Priento y Luciano Parodi
Patricio Priento y Luciano Parodi Leonardo Carreño

La Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) 2025-26 comenzará este jueves y Nacional buscará retener el título obtenido, y como ocurre últimamente, los otros dos clubes importantes en el torneo serán Peñarol y Aguada, el primero de ellos, dirigido por Leandro García Morales.

Uno de los históricos clubes que retorna para esta edición del certamen es Goes, por lo que se volverá a editar el clásico contra los aguateros.

La primera fecha de la LUB

La LUB comenzará este jueves con tres encuentros a disputarse por la primera fecha del certamen, mientras que los restantes se jugarán dos el viernes y uno el sábado.

Esto indica el fixture de la primera etapa:

La foto de Jeremía Recoba cuando era poco más que un bebé, que mostró su mamá
FÚTBOL

El exfutbolista de Nacional que cumple años y que su mamá editó un emotivo video

Edinson Cavani le regaló su camiseta de Boca Juniors autografiada a la múltiple campeona olímpica Simone Biles
ARGENTINA

El encuentro entre dos gigantes: Edinson Cavani le regaló su camiseta de Boca Juniors autografiada a Simone Biles; mirá el video

Jueves:

Urunday Universitario-Welcome (hora 20.30).
Hebraica y Macabi-Unión Atlética (hora 20.30).
Biguá-Aguada (será televisado) (hora 21-15).

Viernes:

Defensor Sporting-Goes (hora 20.30).
Nacional-Peñarol (será televisado) (hora 21.15).

Sábado:

Malvín-Cordón (hora 20.30).

Las sanciones de algunos clubes

Nacional, Aguada, Malvín y Peñarol son los clubes que comenzarán con sanciones y con menos puntos en la tabla de posiciones.

Las cuatro instituciones comenzarán con -2 puntos.

Nacional y Aguada fueron suspendidos por incidentes en las finales,

Por su parte, Peñarol también por lo que se registró en un encuentro ante Defensor Sporting.

El otro suspendido es Malvín por la denuncia de un árbitro que recibió un salivazo.

En esta nota de Referí se puede ver club por club, cómo se han ido armando cada uno de ellos.

Temas:

Liga Uruguaya de Básquetbol Nacional Uruguay Peñarol Aguada Goes Malvín

Seguí leyendo

Las más leídas

Gonzlao Carneiro ante Peñarol
PEÑAROL

Lo que dicen en Peñarol sobre una futura llegada de Gonzalo Carneiro desde Nacional

El mensaje de Paulo Pezzolano a sus futbolistas
URUGUAYOS

Paulo Pezzolano fue despedido en Watford de Inglaterra tras 10 partidos y una buena ubicación; el club ya tiene un nuevo DT

La foto de Jeremía Recoba cuando era poco más que un bebé, que mostró su mamá
FÚTBOL

El exfutbolista de Nacional que cumple años y que su mamá editó un emotivo video

La dura lesión que sufrió el ex Nacional Gastón González
ARGENTINA

La dura lesión que sufrió el ex Nacional Gastón González y los mensajes de excompañeros tricolores tras ser intervenido quirúrgicamente

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos