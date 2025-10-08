Se inicia una nueva edición de la Liga Uruguaya de Básquetbol con un clásico de entrada y con cuatro clubes sancionados

La Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) 2025-26 comenzará este jueves y Nacional buscará retener el título obtenido, y como ocurre últimamente, los otros dos clubes importantes en el torneo serán Peñarol y Aguada, el primero de ellos, dirigido por Leandro García Morales.

Uno de los históricos clubes que retorna para esta edición del certamen es Goes, por lo que se volverá a editar el clásico contra los aguateros.

La LUB comenzará este jueves con tres encuentros a disputarse por la primera fecha del certamen, mientras que los restantes se jugarán dos el viernes y uno el sábado.

Esto indica el fixture de la primera etapa:

Jueves:

Urunday Universitario-Welcome (hora 20.30).

Hebraica y Macabi-Unión Atlética (hora 20.30).

Biguá-Aguada (será televisado) (hora 21-15).

Viernes:

Defensor Sporting-Goes (hora 20.30).

Nacional-Peñarol (será televisado) (hora 21.15).

Sábado:

Malvín-Cordón (hora 20.30).

Las sanciones de algunos clubes

Nacional, Aguada, Malvín y Peñarol son los clubes que comenzarán con sanciones y con menos puntos en la tabla de posiciones.

Las cuatro instituciones comenzarán con -2 puntos.

Nacional y Aguada fueron suspendidos por incidentes en las finales,

Por su parte, Peñarol también por lo que se registró en un encuentro ante Defensor Sporting.

El otro suspendido es Malvín por la denuncia de un árbitro que recibió un salivazo.

En esta nota de Referí se puede ver club por club, cómo se han ido armando cada uno de ellos.