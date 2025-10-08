El encuentro entre dos gigantes: Edinson Cavani le regaló su camiseta de Boca Juniors autografiada a Simone Biles; mirá el video

El delantero uruguayo de Boca Juniors, Edinson Cavani , tuvo una mañana muy movida este miércoles en Buenos Aires, ya que fue invitado por el Gobierno de la Ciudad y estuvo presente en una charla de Simone Biles, múltiple campeona olímpica de gimnasia artística con Estados Unidos, y allí le regaló su camiseta firmada.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Biles se encuentra en Argentina ya que brindará una charla motivacional por todas las vicisitudes que le tocó vivir en su corta vida, no solo como atleta.

El delantero estaba casi pronto para volver a jugar con Boca Juniors este fin de semana contra Barracas Central por una nueva fecha del Torneo Clausura argentino.

Sin embargo, distintos medios informan que se resintió de su lesión y vuelve a estar en duda.

ARGENTINA Honda preocupación en Boca Juniors por el estado de salud de su técnico Miguel Russo

20251008 Edinson Cavani junto a su esposa y uno de sus hijos, le regaló la camiseta de Boca Juniors firmada por él a Simone Biles Edinson Cavani junto a su esposa y uno de sus hijos, le regaló la camiseta de Boca Juniors firmada por él a Simone Biles

Más allá de ello, este miércoles, Edinson Cavani concurrió con su esposa y uno de sus hijos, para ver en persona a la espectacular atleta Simone Biles.

El futbolista se mostró muy feliz, escuchó lo que habló la gimnasta y luego le entregó su camiseta firmada de Boca Juniors.

Simone Biles la recibió con gusto y lo saludó a él y a su esposa.