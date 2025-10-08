Dólar
Compra 38,75 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ARGENTINA

El encuentro entre dos gigantes: Edinson Cavani le regaló su camiseta de Boca Juniors autografiada a Simone Biles; mirá el video

En Buenos Aires se juntaron el delantero uruguayo y una de las gimnastas más grandes de todos los tiempos

8 de octubre 2025 - 13:50hs

El delantero uruguayo de Boca Juniors, Edinson Cavani, tuvo una mañana muy movida este miércoles en Buenos Aires, ya que fue invitado por el Gobierno de la Ciudad y estuvo presente en una charla de Simone Biles, múltiple campeona olímpica de gimnasia artística con Estados Unidos, y allí le regaló su camiseta firmada.

Biles se encuentra en Argentina ya que brindará una charla motivacional por todas las vicisitudes que le tocó vivir en su corta vida, no solo como atleta.

Sin embargo, distintos medios informan que se resintió de su lesión y vuelve a estar en duda.

Edinson Cavani
BOCA JUNIORS

Edinson Cavani evoluciona de su lesión; mirá cuándo regresaría con Boca Juniors

honda preocupacion en boca juniors por el estado de salud de su tecnico miguel russo
ARGENTINA

Honda preocupación en Boca Juniors por el estado de salud de su técnico Miguel Russo

20251008 Edinson Cavani junto a su esposa y uno de sus hijos, le regaló la camiseta de Boca Juniors firmada por él a Simone Biles
Edinson Cavani junto a su esposa y uno de sus hijos, le regaló la camiseta de Boca Juniors firmada por él a Simone Biles

Edinson Cavani junto a su esposa y uno de sus hijos, le regaló la camiseta de Boca Juniors firmada por él a Simone Biles

Más allá de ello, este miércoles, Edinson Cavani concurrió con su esposa y uno de sus hijos, para ver en persona a la espectacular atleta Simone Biles.

El futbolista se mostró muy feliz, escuchó lo que habló la gimnasta y luego le entregó su camiseta firmada de Boca Juniors.

Simone Biles la recibió con gusto y lo saludó a él y a su esposa.

Temas:

Edinson Cavani Simone Biles Boca Juniors Buenos Aires

Seguí leyendo

Las más leídas

Gonzlao Carneiro ante Peñarol
PEÑAROL

Lo que dicen en Peñarol sobre una futura llegada de Gonzalo Carneiro desde Nacional

El mensaje de Paulo Pezzolano a sus futbolistas
URUGUAYOS

Paulo Pezzolano fue despedido en Watford de Inglaterra tras 10 partidos y una buena ubicación; el club ya tiene un nuevo DT

La dura lesión que sufrió el ex Nacional Gastón González
ARGENTINA

La dura lesión que sufrió el ex Nacional Gastón González y los mensajes de excompañeros tricolores tras ser intervenido quirúrgicamente

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

La picante reacción de Ignacio Ruglio a la reunión de Nacional con Ignacio Alonso: "Me hace acordar a la Batiseñal cuando necesitaban ayuda del enmascarado"; mirá su mensaje

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos