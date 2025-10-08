La dura lesión que sufrió el ex Nacional Gastón González y los mensajes de excompañeros tricolores tras ser intervenido quirúrgicamente

La dura lesión que sufrió el ex Nacional Gastón González

La dura lesión que sufrió el ex Nacional Gastón González

La dura lesión que sufrió el ex Nacional Gastón González

La dura lesión que sufrió el ex Nacional Gastón González

El exjugador de Nacional , el argentino Gastón González, actualmente en Sarmiento de Junín de su país, sufrió una dura lesión por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en las últimas horas y por la que tendrá una larga recuperación.

Suscribite por USD 3,45 al mes

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

“El Tonga” sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda , por lo que debió ser sustituido en el partido ante Talleres de Córdoba del pasado 27 de setiembre.

La dura lesión que sufrió el ex Nacional Gastón González

La dura lesión que sufrió el ex Nacional Gastón González

Es la segunda vez que se lesiona en esa misma rodilla el volante que era uno de los jugadores más utilizados por Facundo Sava en Sarmiento, titular en las 10 fechas.

La dura lesión que sufrió el ex Nacional Gastón González

La dura lesión que sufrió el ex Nacional Gastón González

Este lunes, González compartió un mensaje en sus redes sociales tras la operación.

URUGUAYOS "El Loco Abreu me rompía un poco los huevos": el ex Nacional Leandro Lozano contó lo que le pedía su ex DT en Boston River y dijo cómo ve su puesto en la selección uruguaya

NACIONAL Nueva baja en Nacional para el plantel de Pablo Peirano que sufrió el tercer desgarro en menos de una semana

La dura lesión que sufrió el ex Nacional Gastón González La dura lesión que sufrió el ex Nacional Gastón González

“Como siempre digo, por algo pasan las cosas… Salió todo bien y ahora toca recuperarse de nuevo para volver más fuerte”, señaló.

“Gracias a todos los que estuvieron pendientes y me demostraron su apoyo en este momento. Perdón si hubo algún mensaje que no respondí, ahora voy a tener más tiempo de contestar”, agregó.

Los mensajes de sus excompañeros en Nacional

Excompañeros de González en Nacional le enviaron mensajes de apoyo.

“Pa delante picotón, pronta recuperación amigo, el fútbol es para los porfiados, dale de nuevo amigo”, le escribió Leandro Lozano.

Gastón González y Mateo Antoni en la práctica de Nacional Gastón González y Mateo Antoni en la práctica de Nacional Foto: Nacional

El argentino Alexis Castro, le comentó: “Vamos amigo”.

El colombiano Diego Herazó también lo saludó. “Pronta recuperación picotón”, le escribió.

Y Mateo Antoni le dejó un mensaje: “Una raya más al tigre picotón, pronta recuperación”