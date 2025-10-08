La dura lesión que sufrió el ex Nacional Gastón González y los mensajes de excompañeros tricolores tras ser intervenido quirúrgicamente

El exjugador de Nacional, el argentino Gastón González, actualmente en Sarmiento de Junín de su país, sufrió una dura lesión por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en las últimas horas y por la que tendrá una larga recuperación.
La dura lesión que sufrió el ex Nacional Gastón González
“El Tonga” sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, por lo que debió ser sustituido en el partido ante Talleres de Córdoba del pasado 27 de setiembre.
Es la segunda vez que se lesiona en esa misma rodilla el volante que era uno de los jugadores más utilizados por Facundo Sava en Sarmiento, titular en las 10 fechas.
“Por algo pasan las cosas”
Este lunes, González compartió un mensaje en sus redes sociales tras la operación.
“Como siempre digo, por algo pasan las cosas… Salió todo bien y ahora toca recuperarse de nuevo para volver más fuerte”, señaló.
“Gracias a todos los que estuvieron pendientes y me demostraron su apoyo en este momento. Perdón si hubo algún mensaje que no respondí, ahora voy a tener más tiempo de contestar”, agregó.
Los mensajes de sus excompañeros en Nacional
Excompañeros de González en Nacional le enviaron mensajes de apoyo.
“Pa delante picotón, pronta recuperación amigo, el fútbol es para los porfiados, dale de nuevo amigo”, le escribió Leandro Lozano.
Gastón González y Mateo Antoni en la práctica de Nacional
Foto: Nacional
El argentino Alexis Castro, le comentó: “Vamos amigo”.
El colombiano Diego Herazó también lo saludó. “Pronta recuperación picotón”, le escribió.
Y Mateo Antoni le dejó un mensaje: “Una raya más al tigre picotón, pronta recuperación”