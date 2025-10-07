El "ánimo" de Lucas Villalba, los rumores de Gonzalo Carneiro a Peñarol y el "nivel" de selección de Maxi Gómez: Sebastián Eguren repasó la actualidad de Nacional

El manager deportivo de Nacional , Sebastián Eguren, habló de la situación de tres de los futbolistas más importantes del plantel tricolor: Lucas Villalba, Gonzalo Carneiro y Maximiliano Gómez.

El funcionario tricolor habló del momento de Villalba, quien no jugó este sábado ante Cerro Largo FC y que pasa por un presente diferente al del Torneo Apertura, en el que fue la gran revelación tricolor.

NACIONAL La crucial decisión que tendrá que tomar Nacional con el Diente López luego de salir sentido en el primer tiempo ante Cerro Largo y de cara a la definición de la temporada

NACIONAL El tierno momento familiar de Emiliano Ancheta tras el triunfo de Nacional en el Gran Parque Central y en un Clausura con asistencia perfecta

La historia que subió Lucas Villalba tras no jugar en Nacional La historia que subió Lucas Villalba tras no jugar en Nacional

“De ánimo y de entrenamientos está bien, como la gran mayoría”, dijo Eguren a Minuto 1 de radio Carve Deportiva.

Con respecto a su no inclusión en el equipo, agregó: “No puedo hacer una evaluación de lo que elige el entrenador. El otro día Pablo (Peirano) eligió una característica diferente a la que tiene Villalba, seguramente con otra búsqueda del futbolista”

“Pero el está bien”, sostuvo. “Obviamente que es notorio por todo lo buenísimo que hizo en el inicio, y que ahora esté de suplente, no con la participación de la que, me imagino, él espera, porque todos los jugadores quieren ser titulares. Peo a veces toca aguantar el rol, mirar para adelante”.

20250907 Lucas Villalba Nacional Torneo Clausura 2025, Racing. Foto: Felipe Mereola / FocoUy Lucas Villalba Foto: Felipe Mereola / FocoUy

“Yo lo vi en el partido ante Juventud, que más allá del entrevero, agarró pelotas importantes, generó unos corners… Estuvo, el equipo necesitaba de él y él estuvo. Y eso necesitamos de él, que cuando lo llamen, el pibe está”, dijo Eguren.

“Es un loco que tiene cabeza fuerte más allá de lo que se pueda ver para fuera, es un pibe que tiene buena cabeza”, agregó.

El rumor de Gonzalo Carneiro a Peñarol

Eguren también fue consultado por los dichos de Ignacio Ruglio, quien señaló que había hablado con el empresario Pablo Bentancur sobre futbolistas que representa, entre los que está Gonzalo Carneiro, hoy delantero tricolor.

“En esto, siempre hay que tomar de quien viene, y no porque esté hablando mal de la persona que lo dijo, sino de que están del otro lado y generar de alguna manera o querer desestabilizar alguna situación, que no es el caso porque Gonzalo está acá, y está metido”, dijo el manager tricolor.

“Siempre es bueno que a todos los equipos les gusten los jugadores de Nacional, incluso que hayan jugado en Nacional, como Rodrigo Aguirre y Gonzalo Carneiro, son futbolistas que son del club, que han estado en el club, que han hecho goles, goles clásicos…”, agregó.

20250928 Gonzalo Carneiro Nacional Juventud Torneo Clausura Foto Enzo Santos Focouy (24) Gonzalo Carneiro Foto: Foto Enzo Santos/Focouy

Para Eguren, esos dichos terminan siendo “un estímulo” para Nacional y “para Gonzalo también”.

Sobre el delantero, señaló: “Es un loco que ha estado comprometido, que pasó por una situación jodida, porque la rotura de una rodilla eso genera. Es uno de los futbolistas más queridos del plantel, hay un montón de situaciones internas que no se conocen”.

“Es una situación que nos resbala bastante, esas cosas no llegan”, agregó sobre los rumores de un posible pase a Peñarol, algo de lo que no habló específicamente con el jugador. “Hablamos de fútbol”, dijo. “De eso puntual, te puedo decir que no”, expresó Eguren, quien dijo creer que el atacante tiene una cláusula de salida.

El nivel de selección de Maxi Gómez

A Eguren le señalaron que hablara del mejor jugador del fútbol uruguayo y sin que se lo nombraran se refirió a Maximiliano Gómez, el delantero de Nacional.

“El otro día hizo una finalización de jugador con clase A, como me pasa con Nico (López), con esas finalizaciones que uno no está esperando”, dijo.

20250928 Maximiliano Gómez Nacional Juventud Torneo Clausura Foto Enzo Santos Focouy (8) Maximiliano Gómez Foto: Foto Enzo Santos/Focouy

“Para mí es un clase A, con un compromiso extraordinario, se le ve en la agresividad con la que corre, se desmarca. Es un valor que tenesmo la suerte de que esté en el club”, dijo sobre Gómez.

“Durante mucho tiempo estuvimos atrás de él. Era un deseo enrome que él estuviera acá”, agregó sobre el delantero, a quien consideró “un futbolista diferencial”.

También destacó a Nicolás López como una de las figuras de Nacional y el fútbol uruguayo. “Sigo sintiendo con el Diente, un futbolista que juega a otra cosa, totalmente descolgado de un partido que lo ves con la capacidad de enchufarse y hacer cosas”.

“Por su actualidad, rendimiento físico y números, (el mejor jugador del fútbol uruguayo) es Maxi. Y el jugador más regular de todo el año por asistencias y goles en Nicolás”, señaló. “Hoy tenemos los dos mejores jugadores del fútbol uruguayo, seguro, porque no hay otros con los números que tienen”.

1694440479197.webp Bielsa con Nández, De La Cruz y Maxi Gómez AFP

Ante la pregunta de si Maxi Gómez tiene nivel para estar en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, señaló: “Yo creo que sí. Eso no cambia que las decisiones la toman personas que están dentro, extremadamente capacitadas, que asumieron la responsabilidad, y no cambia”.

“Creo que tiene nivel de selección, un nivel físico importante y además una edad adecuada y el nivel lo está demostrando. Después, es decisión del entrenador”, comentó.

Además, destacó que Gómez “tiene un montón de números e historial de selección y hoy está demostrando estar en nivel” y que estuvo en “el inicio del proceso de Bielsa”.

“Hoy tiene las condiciones para estar, eso no quiere decir que tenga que estar o que haya compañeros que no tengan que estar antes que él”, señaló Eguren.