"Más que un hijo, es un amigo": la increíble historia de Jonathan Dos Santos, futbolista de 33 años, y su hijo, Agustín, de 17, titular en Nacional y sparring de Marcelo Bielsa

Jonathan Dos Santos, futbolista de 33 años que juega en Mushuc Runa de Ecuador y con pasado en varios clubes uruguayos, contó la historia junto a su hijo, Agustín Dos Santos , de 17 años, que fue titular en Nacional el pasado sábado en el Gran Parque Central.

El juvenil tricolor es una de las cartas de Pablo Peirano en esta temporada y el sábado fue la gran sorpresa en el equipo.

Además, había estado invitado nuevamente como sparring de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para viajar a Malasia, pero a último momento, ante la inclusión en el plantel de Nacional, no viajó.

Jonathan Dos Santos, padre de Agustín y que en Uruguay pasó por Salto Uruguay FC, club de la ciudad de la que son ambos, y luego por Cerro Largo FC, Danubio, Atlético San Luis de México, Cerro Largo FC nuevamente, Universitario de Perú, Querétaro de México, River Plate, Mushuc Runa, Everton de Viña del Mar, Atlético Artigas y ahora otra vez en Mushuc Runa , contó la particular historia que tiene con su hijo al que casi duplica en edad.

“Son pocos los casos”, dijo a Derechos Exclusivo de Radio Uruguay, luego de haber viajado especialmente a Montevideo desde Ecuador para ver a Agustín en el Gran Parque Central el sábado.

“Prácticamente nos criamos juntos porque yo fui papá a los 16 años, muy jovencito”, agregó.

Para Jonathan, ser padre tan joven es “una experiencia muy linda”. “Compartir todo con Agustín. Es un amigo y es un orgullo para la familia que también sea jugador de futbol profesional, y muy contento por eso también”, dijo.

También señaló que hacen muchas cosas juntos.

“Cuando estamos juntos en Salto nos vamos a pescar, nos vamos a cazar… Eso está bueno. Más que un hijo, es un amigo, compartimos muchas cosas a la par”, señaló el delantero de Mushuc Runa.

Sobre la actuación de su hijo, dijo estar "muy contento y feliz" por el juvenil, quien le dijo que iba a ser titular el pasado miércoles, lo que llevó a hacer un viaje express para verlo en uno de los palcos del Gran Parque Central.

Sobre el futuro de su hijo, señaló que "es un chico muy centrado y ubicado", que "sabe muy bien lo que quiere", "que quiere llegar a Europa" y que para eso debe "trabajar mucho".

"Si sigue sumando minutos, se va a soltar un poco más, porque Agustín tiene mucho más para dar. No tiene techo todavía", agregó.