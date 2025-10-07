Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

"Más que un hijo, es un amigo": la increíble historia de Jonathan Dos Santos, futbolista de 33 años, y su hijo, Agustín, de 17, titular en Nacional y sparring de Marcelo Bielsa

“Prácticamente nos criamos juntos porque yo fui papá a los 16 años, muy jovencito”, dijo Jonathan Dos Santos, futbolista de 33 años, sobre su hijo, Agustín, juvenil de Nacional

7 de octubre 2025 - 11:22hs
Agustín Dos Santos y Jonathan Dos Santos

Agustín Dos Santos y Jonathan Dos Santos

Agustín Dos Santos y Julián Millán en Nacional

Agustín Dos Santos y Julián Millán en Nacional

Foto: Dante Fernández / FocoUy

Jonathan Dos Santos, futbolista de 33 años que juega en Mushuc Runa de Ecuador y con pasado en varios clubes uruguayos, contó la historia junto a su hijo, Agustín Dos Santos, de 17 años, que fue titular en Nacional el pasado sábado en el Gran Parque Central.

Nacional vs Cerro Largo FC
Agustín Dos Santos

Agustín Dos Santos

El juvenil tricolor es una de las cartas de Pablo Peirano en esta temporada y el sábado fue la gran sorpresa en el equipo.

Agustín Dos Santos ante la marca de Manuel Ugarte y Rodrigo Zalazar
Agustín Dos Santos ante la marca de Manuel Ugarte y Rodrigo Zalazar

Agustín Dos Santos ante la marca de Manuel Ugarte y Rodrigo Zalazar

“Son pocos los casos”

Jonathan Dos Santos, padre de Agustín y que en Uruguay pasó por Salto Uruguay FC, club de la ciudad de la que son ambos, y luego por Cerro Largo FC, Danubio, Atlético San Luis de México, Cerro Largo FC nuevamente, Universitario de Perú, Querétaro de México, River Plate, Mushuc Runa, Everton de Viña del Mar, Atlético Artigas y ahora otra vez en Mushuc Runa, contó la particular historia que tiene con su hijo al que casi duplica en edad.

0013030774.webp
Jonathan Dos Santos
Jonathan Dos Santos

“Son pocos los casos”, dijo a Derechos Exclusivo de Radio Uruguay, luego de haber viajado especialmente a Montevideo desde Ecuador para ver a Agustín en el Gran Parque Central el sábado.

Agustín Dos Santos
El pequeño Agustín Dos Santos

El pequeño Agustín Dos Santos

“Prácticamente nos criamos juntos porque yo fui papá a los 16 años, muy jovencito”, agregó.

Para Jonathan, ser padre tan joven es “una experiencia muy linda”. “Compartir todo con Agustín. Es un amigo y es un orgullo para la familia que también sea jugador de futbol profesional, y muy contento por eso también”, dijo.

0016385692.webp
Jonathan Dos Santos y Marcelo Saracchi
Jonathan Dos Santos y Marcelo Saracchi

También señaló que hacen muchas cosas juntos.

“Cuando estamos juntos en Salto nos vamos a pescar, nos vamos a cazar… Eso está bueno. Más que un hijo, es un amigo, compartimos muchas cosas a la par”, señaló el delantero de Mushuc Runa.

Sobre la actuación de su hijo, dijo estar "muy contento y feliz" por el juvenil, quien le dijo que iba a ser titular el pasado miércoles, lo que llevó a hacer un viaje express para verlo en uno de los palcos del Gran Parque Central.

Agustín Dos Santos y Julián Millán en Nacional
Agustín Dos Santos y Julián Millán en Nacional

Agustín Dos Santos y Julián Millán en Nacional

Sobre el futuro de su hijo, señaló que "es un chico muy centrado y ubicado", que "sabe muy bien lo que quiere", "que quiere llegar a Europa" y que para eso debe "trabajar mucho".

"Si sigue sumando minutos, se va a soltar un poco más, porque Agustín tiene mucho más para dar. No tiene techo todavía", agregó.

