El niño que cumplió el sueño de debutar en la Primera de Nacional; mirá la foto y el comentario de un extricolor

El juvenil tuvo su debut oficial en Nacional el pasado sábado en la victoria ante Progreso por 3-1; mirá las fotos

18 de agosto 2025 - 8:31hs
El pequeño Agustín Dos Santos

El pequeño Agustín Dos Santos

Nacional tuvo el pasado sábado ante Progreso el debut oficial del juvenil Agustín Dos Santos, que cumplió el sueño de jugar en los tricolores, club del que es hincha desde niño.

Así se pudo ver en una foto que compartió en sus redes el futbolista, replicando una foto que subió el ex Nacional Matías Cabrera, quien hoy es representante.

“Claro que sí, los sueños sí se cumplen”, le escribió Cabrera, y agregó: “Felicidades por el debut, Agus”.

Juan Cruz De los Santos anotó para Nacional contra Progreso por el Torneo Clausura
NACIONAL

¿Cuándo vuelve a jugar Nacional por el Torneo Clausura tras la victoria contra Progreso?

Juan Cruz De los Santos de Nacional ante Gianfranco Trasante de Progreso por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Mirá los golazos de Nacional para llevarse un triunfo trascendente ante Progreso por el Torneo Clausura y la Tabla Anual

El juvenil tuvo su debut no oficial en el verano, en el amistoso ante San Lorenzo, y luego participó en otros tres amistoso en el año ante Campana de Libertad, Paysandú FC, en el que hizo dos goles, y Plaza Colonia.

20250723 Maximiliano Gómez y Agustín Dos Santos de Nacional
Maximiliano Gómez y Agustín Dos Santos de Nacional

Maximiliano Gómez y Agustín Dos Santos de Nacional

Su estreno fue para jugar los últimos 6 minutos ante Progreso, partido en el que también debutó el colombiano Hayen Palacios, uno de los fichajes del reciente período de pases.

