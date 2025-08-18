El niño que cumplió el sueño de debutar en la Primera de Nacional; mirá la foto y el comentario de un extricolor

Nacional tuvo el pasado sábado ante Progreso el debut oficial del juvenil Agustín Dos Santos , que cumplió el sueño de jugar en los tricolores, club del que es hincha desde niño.

Así se pudo ver en una foto que compartió en sus redes el futbolista, replicando una foto que subió el ex Nacional Matías Cabrera, quien hoy es representante.

“Claro que sí, los sueños sí se cumplen”, le escribió Cabrera , y agregó: “Felicidades por el debut, Agus”.

Dos Santos, volante nacido el 9 de febrero de 2008, tuvo su debut oficial en Nacional el pasado sábado en la victoria ante Progreso por 3-1 .

El juvenil tuvo su debut no oficial en el verano, en el amistoso ante San Lorenzo, y luego participó en otros tres amistoso en el año ante Campana de Libertad, Paysandú FC, en el que hizo dos goles, y Plaza Colonia.

20250723 Maximiliano Gómez y Agustín Dos Santos de Nacional Maximiliano Gómez y Agustín Dos Santos de Nacional FOTO: @Nacional

Su estreno fue para jugar los últimos 6 minutos ante Progreso, partido en el que también debutó el colombiano Hayen Palacios, uno de los fichajes del reciente período de pases.