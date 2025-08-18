Dólar
Una ausencia que no pasó desapercibida; La razón por la que no viajó Ignacio Ruglio a Argentina con Peñarol para el partido ante Racing por Copa Libertadores, y la delegación la preside Eduardo Zaidensztat

18 de agosto 2025 - 11:41hs
Peñarol se enfrenta a Racing de Avellaneda este martes a la hora 21.30 en el Cilindro de Avellaneda, en partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, que contará con unos 4.500 hinchas aurinegros que viajaron a la vecina orilla.

Ruglio no viajó a Buenos Aires

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, no viajó a Buenos Aires este domingo con la delegación aurinegra que se hospeda en un hotel en las afueras de la capital argentina, más precisamente en la zona de Hudson.

Normalmente, el titular carbonero no se pierde ningún encuentro de su club en el exterior y menos uno de estas características por la chance que tiene su institución de clasificar a los cuartos de final.

El vicepresidente carbonero, Eduardo Zaidensztat fue como presidente de la misma.

Según informó un dirigente del club a Referí, Ruglio no viajó debido a una situación personal y familiar que se quedó atendiendo en Montevideo.

Los propios directivos mirasoles aún no saben si más sobre la hora del encuentro, Ruglio podrá viajar o no a Argentina, debido a esa situación.

Peñarol Diego Aguirre Ignacio Ruglio Eduardo Zaidensztat Racing Copa Libertadores Argentina Buenos Aires

