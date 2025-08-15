Dólar
Así se juega la tercera fecha del Torneo Clausura: día, hora, canchas y equipos arbitrales

Seguí el desarrollo de la tercera fecha del Torneo Clausura que arranca este viernes con el duelo entre y Boston River vs Peñarol

15 de agosto 2025 - 15:57hs
Diego Abreu

Diego Abreu

Foto: @DefensorSC

La tercera fecha del Torneo Clausura comienza a disputarse este viernes 15 de agosto con un plato fuerte como partido adelantado entre Boston River y Peñarol en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida, y prosigue el sábado con, entre otros, el compromiso entre Nacional y Progreso con alto voltaje, ya que los tricolores vienen de perder feo el clásico 3-0 ante su eterno rival, y quieren mantener la punta de la Tabla Anual.

Una fecha importante

En esta tercera fecha del Torneo Clausura, habrá otros encuentros importantes.

Entre ellos, se pueden destacar el de Liverpool-Wanderers de este sábado, a la vez que también jugarán Racing ante Defensor Sporting, y Juventud de Las Piedras, que sigue arriba en la Tabla Anual, recibirá a Miramar Misiones.

Los detalles de la tercera fecha del Torneo Clausura

Día Hora Partido Cancha Juez VAR
Viernes 15 20.00 Boston River-Peñarol Estadio Campeones Olímpicos de Florida Gustavo Tejera Jonathan Fuentes
Sábado 16 13.00 Juventud-Miramar Misiones Parque Artigas Andrés Matonte Javier Feres
Sábado 16 15.30 Liverpool-Wanderers Estadio Belvedere Javier Burgos Daniel Fedorczuk
Sábado 16 18.00 Nacional-Progreso Gran Parque Central Esteban Ostojich Andrés Cunha
Domingo 17 11.00 River Plate-Montevideo City Torque Parque Saroldi Hernán Heras Antonio García
Domingo 17 15.00 Racing-Defensor Sporting Parque Roberto Leodán González Christian Ferreyra
Domingo 17 17.30 Plaza Colonia-Cerro Estadio Suppici Mathías De Armas Yimmy Álvarez
Lunes 18 19.00 Cerro Largo-
Danubio		 Estadio Ubilla Federico Arman Diego Dunajec
Temas:

