Así se juega la tercera fecha del Torneo Clausura: día, hora, canchas y equipos arbitrales

La tercera fecha del Torneo Clausura comienza a disputarse este viernes 15 de agosto con un plato fuerte como partido adelantado entre Boston River y Peñarol en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida, y prosigue el sábado con, entre otros, el compromiso entre Nacional y Progreso con alto voltaje, ya que los tricolores vienen de perder feo el clásico 3-0 ante su eterno rival, y quieren mantener la punta de la Tabla Anual.