"Para mí eso no va": según Cosse, insulto de Sebastián da Silva a Nicolás Viera dañó la democracia

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse , entiende que el enfrentamiento en que Sebastián da Silva le dijo "puto de mierda" a Nicolás Viera en el Senado generó un daño en la democracia .

El nacionalista insultó a Viera, después de que este lo acusara de "ser parte" de la "estafa" de Conexión Ganadera en la que hay más de 4.300 damnificados .

Los hechos transcurrieron durante la interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, por la compra de la estancia María Dolores a manos del Instituto Nacional de Colonización (INC) , instancia en que Cosse no presidió el senado ya que se encontraba en un evento en México.

El senador Sebastián Sabini fue quien estaba oficiando temporalmente como presidente de la cámara y quien decidió suspender la sesión por el "desorden" luego de un cruce entre Da Silva y Viera.

De vuelta en Uruguay, Cosse fue consultada este viernes en rueda de prensa si el incidente dañó la democracia y contestó que "sí", aunque señaló que "no es un daño irreparable".

"Sobre todo se fortalece la democracia en los ámbitos oficiales, como el Senado o la Cámara de Representantes (...) con respeto por la diferencia. El diálogo y el entendimiento no tienen que querer decir estar de acuerdo en todo", dijo la vicepresidenta.

"Entiendo que en las redes hay mucha gente, incluso políticos, que se expresan quizás con un poquito más que lo que podríamos llamar pasión, o que derrapan. Cosa que tampoco está bien, pero lo entiendo. Ahora, en este ámbito (el Parlamento) para mí eso no va", finalizó.

Durante la mañana de este viernes, cuando Viera estaba siendo entrevistado por Radio Universal, Da Silva llamó en vivo y le pidió disculpas.

"La dimensión de hacia dónde fue mi exabrupto, de esa puteada totalmente fuera de lugar, Nicolás le acaba de poner rostro. Te pido disculpas, nadie quiere en esto complicarle la vida a nadie, ni joder a la familia de nadie”, sentenció el opositor.