"No estoy para cagarle la vida a nadie": las disculpas en vivo de Sebastián Da Silva al senador Nicolás Viera

Este viernes, cuando el senador frenteamplista Nicolás Viera estaba siendo entrevistado en vivo por Radio Universal, el legislador nacionalista Sebastián Da Silva pidió disculpas tras el cruce de palabras y los insultos durante la interpelación del ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, el miércoles en la Cámara Alta.

“Bueno, la pasión, uno entra en estas cosas. La verdad que, tanto al senador Viera como a mí, en el lado oscuro nos llevó hay unos 30 segundos ahí que nos fuimos al pasto, volcamos ”, comenzó Da Silva, refiriéndose al momento de tensión que vivieron durante una discusión anterior. En ese instante, el senador reconoció que su reacción no fue la correcta y se disculpó públicamente: “ Nadie quiere en esto complicarle la vida a nadie, ni joder a la familia de nadie ”, dijo, visiblemente afectado.

Da Silva reconoció que "la dimensión de hacia dónde fue mi exabrupto, de esa puteada totalmente fuera de lugar ".

Lo que más lo conmovió fue conocer el impacto que su exabrupto tuvo sobre la familia de Viera. “Me motivó mucho el llamado, cuando Nicolás acaba de decirle, bueno, todo lo que lo afectó a la pareja, un gurí formidable que trabaja en nuestra serie. Uno no se da cuenta de esas cosas, ¿no? Yo me doy cuenta de mis hijos, pero la verdad que me conmovió, digo, la mierda, los líos entre nosotros pueden afectar lo más ”, expresó Da Silva, refiriéndose al daño que las discusiones políticas pueden causar en las familias de los involucrados.

El senador también señaló que ahora, al ponerle rostro al dolor que su comentario causó, entendió la magnitud de su error. “Una cosa es hablar de genérico, otra cosa es ver la cara, ¿viste?”, manifestó, reconociendo la gravedad de lo dicho. A lo largo de su intervención, Da Silva aclaró que no era su intención causar dolor y reiteró sus disculpas: “Loco, te pido disculpas, no estoy para cagarle la vida a nadie".

"Obviamente que lo de Conexión Ganadera me tiene bastante molesto, es un garrón que me lo como reiteradamente por responder preguntas. Las situaciones son jodidas, son 4.000 familias de todo tipo, los testimonios son horribles, entonces me duele me hubiese dicho cualquier otra cosa, yo no reaccionaba de esa forma, pero ahora le puse cara al dolor y la verdad loco te pido disculpas", argumentó.

Las disculpas de Da Silva a Viera Las disculpas de Da Silva a Viera 970 Universal - X

Además, dijo que con su intención con el pedido de disculpas públicas no es "evitar ni el (artículo) 115 ni todo lo otro, estamos todos grandes, somos todos vacunados, pero en lo personal no vamos a ser amigos, la verdad, compartimos creo que una Comisión, pero ahí dice que uno no dimensiona el tamaño de las cagadas, así que te pido perdón", subrayó.

Por su parte, el senador Viera aceptó las disculpas y destacó la importancia de este tipo de gestos para mejorar la convivencia política. “No hay ningún inconveniente en echar para atrás, en reconocer los errores y en aceptar la disculpa”, expresó.

"Bueno Sebastián, la verdad que agradezco tu sinceridad. No hay ningún inconveniente en echar para atrás, en reconocer los errores y en aceptar la disculpa. Yo creo que es un elemento que nos tiene que ayudar a mejorar el trabajo, porque la gente está esperando muchísimo de nosotros y evidentemente cuando uno se enfrenta a situaciones de tanta complejidad en el debate parlamentario lleva a decir cosas que no se desean y obviamente que también permite este momento ver las fibras que se mueven en el otro. Entonces, obviamente que es un intercambio", agregó el frenteamplista.

Además, señaló que "no hablaría de discusión política futura, es un intercambio que nos merecemos, y que sea 115 o sin 115 tiene que darse en el marco del Parlamento".

"Obviamente que esto es un antecedente sumamente positivo y que nos tiene que seguir enfocando el barco en mejorar el funcionamiento del Senado porque de eso depende la vida de mucha gente de todo el país", distinguió Viera.

"Yo lo que quiero es que vos seas lo suficientemente genuino como para decir lo que vos pensás y yo también con nuestros errores, lo que no quiero es joderle la vida a los otros", contestó el nacionalista.

Finalmente, Da Silva concluyó su intervención afirmando que ahora comprendía mejor la situación y la preocupación por las familias, ya que él mismo es padre de tres hijos. “Yo tengo tres hijos, con el corazón en la boca por las cosas que hace, dice o le dicen al padre. Ahora me puse en tu lugar, loco, te pido disculpas”.