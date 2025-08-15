Dólar
La asombrosa clasificación de Panathinaikos, con Facundo Pellistri como figura, en la Europa League

El jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, Facundo Pellistri, fue figura y su equipo, Panathinaikos de Grecia, logró una asombrosa clasificación en la Europa League jugando de visitante

15 de agosto 2025 - 14:46hs
Facundo Pellistri, en el medio de todo el plantel de Panathinaikos, festeja la clasificación a la cuarta ronda preliminar de la Europa League

Facundo Pellistri, en el medio de todo el plantel de Panathinaikos, festeja la clasificación a la cuarta ronda preliminar de la Europa League

El uruguayo Facundo Pellistri tuvo motivo de festejo junto con sus compañeros de Panathinaikos, ya que derrotaron por penales a Shakhtar Donetsk de Ucrania este jueves y clasificaron a la cuarta ronda clasificatoria de la Europa League, luego de haber igualado 0-0 de visita en un partido que se jugó en Polonia.

Eso llevó a que Panathinaikos jugara por la clasificación a la Europa League y ya ha superado dos instancias.

Un partidazo en Polonia

Pese al 0-0 entre Panathinaikos y Shakhtar Donetsk en Polonia -ya que los ucranianos, debido a la guerra con Rusia, no pueden jugar en su país- y que el mismo resultado se mantuvo en el alargue, el partido fue de ida y vuelta.

Facundo Pellistri jugó hasta los 101 minutos, es decir, hasta los 11 minutos del primer tiempo del alargue, y lo hizo de muy buena manera.

pellistri
Facundo Pellistri fue figura en Panathinaikos&nbsp;

Facundo Pellistri fue figura en Panathinaikos

Es que en Atenas, habían igualado también por el mismo marcador y los dos buscaban la victoria.

Pero la misma se pudo dar solamente en la definición por penales y Panathinaikos ganó 4-3, clasificando a la cuarta ronda en la que enfrentará a Samsunspor de Turquía. Si supera la misma, clasificará a la fase de grupos de la próxima Europa League.

