La asombrosa clasificación de Panathinaikos, con Facundo Pellistri como figura, en la Europa League

Facundo Pellistri, en el medio de todo el plantel de Panathinaikos, festeja la clasificación a la cuarta ronda preliminar de la Europa League

El uruguayo Facundo Pellistri tuvo motivo de festejo junto con sus compañeros de Panathinaikos, ya que derrotaron por penales a Shakhtar Donetsk de Ucrania este jueves y clasificaron a la cuarta ronda clasificatoria de la Europa League, luego de haber igualado 0-0 de visita en un partido que se jugó en Polonia.

El pasado 30 de julio, el equipo griego en el que juega el jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, había quedado eliminado de la Champions League tras empatar como locales contra Rangers de Escocia, tras haber perdido en su visita a Glasgow por 2-0.

Eso llevó a que Panathinaikos jugara por la clasificación a la Europa League y ya ha superado dos instancias.

Pese al 0-0 entre Panathinaikos y Shakhtar Donetsk en Polonia -ya que los ucranianos, debido a la guerra con Rusia, no pueden jugar en su país- y que el mismo resultado se mantuvo en el alargue, el partido fue de ida y vuelta.

Facundo Pellistri jugó hasta los 101 minutos, es decir, hasta los 11 minutos del primer tiempo del alargue, y lo hizo de muy buena manera.

pellistri Facundo Pellistri fue figura en Panathinaikos

Es que en Atenas, habían igualado también por el mismo marcador y los dos buscaban la victoria.

Pero la misma se pudo dar solamente en la definición por penales y Panathinaikos ganó 4-3, clasificando a la cuarta ronda en la que enfrentará a Samsunspor de Turquía. Si supera la misma, clasificará a la fase de grupos de la próxima Europa League.