A un hincha de Inter de Porto Alegre le hicieron una encuesta para que eligiera entre 10 clubes del mundo, cuáles eran superiores a Flamengo y solo eligió a tres: uno de ellos, fue Peñarol; mirá el video

Mientras Peñarol se prepara para el encuentro de este viernes a la noche ante Boston River por la tercera fecha del Torneo Clausura, aunque con la mira puesta en la revancha ante Racing de Avellaneda del martes que viene a la hora 21.30 en el Cilindro de La Academia, por los octavos de final de la Copa Libertadores de América, Internacional de Porto Alegre también espera por la revancha en este torneo contra Flamengo, con el que cayó 1-0 en la ida en Maracaná. En tanto, un hincha del club gaúcho, participó de una encuesta y eligió a los aurinegros como uno de los tres clubes para él, mejores que el propio Inter.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Los aurinegros aguardan conseguir los tres puntos en Florida ante Boston River, aunque es un partido muy complicado por el rival, pero también porque el conjunto que dirige Diego Aguirre jugará con un equipo alternativo, para guardar la mayor parte de los titulares para la revancha ante Racing.

El video del hincha de Inter de Porto Alegre A la salida del partido entre Flamengo e Internacional de Porto Alegre en Maracaná en Rio de Janeiro, un hincha del club gaúcho que viajó especialmente para ver ese encuentro por los octavos de final de la Copa Libertadores, fue encuestado por una periodista.

Lo consultaron sobre 10 clubes del mundo y tenía que decir para él, cuáles eran superiores a Flamengo.

Entre ellos, le nombraron a Chelsea y Benfica, y a ambos los colocó por debajo del club carioca. De los 10 clubes, solo tres, para este hincha de Inter de Porto Alegre, son superiores a Flamengo: Boca Juniors, Peñarol y Milan.