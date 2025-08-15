A un hincha de Inter de Porto Alegre le hicieron una encuesta para que eligiera entre 10 clubes del mundo, cuáles eran superiores a Flamengo y solo eligió a tres: uno de ellos, fue Peñarol; mirá el video

Mientras Peñarol se prepara para el encuentro de este viernes a la noche ante Boston River por la tercera fecha del Torneo Clausura, aunque con la mira puesta en la revancha ante Racing de Avellaneda del martes que viene a la hora 21.30 en el Cilindro de La Academia, por los octavos de final de la Copa Libertadores de América, Internacional de Porto Alegre también espera por la revancha en este torneo contra Flamengo, con el que cayó 1-0 en la ida en Maracaná. En tanto, un hincha del club gaúcho, participó de una encuesta y eligió a los aurinegros como uno de los tres clubes para él, mejores que el propio Inter.
