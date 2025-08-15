Dólar
INGLATERRA

El pedido del DT de Liverpool tras la salida de Darwin Núñez y Luis Díaz, y la muerte de Diogo Jota, luego haber gastado ya 300 millones en fichajes

Arne Slot, técnico de los 'Reds', habló sobre la conformación del plantel para la temporada 2025/26

15 de agosto 2025 - 8:25hs
Arne Slot y Darwin Núñez

Arne Slot y Darwin Núñez

Liverpool, pese a haberse gastado ya en este mercado más de 300 millones de fichajes, quiere "al menos" un delantero más, siendo su principal objetivo el sueco Alexander Isak.

El neerlandés explicó que el año pasado ganaron muchos partidos por un gol de diferencia, por lo que era muy importante no recibir para poder llevarse los tres puntos.

Darwin Núñez y Luis Díaz en pleno festejo del desfile de los campeones con Liverpool de la Premier League
Darwin Núñez y Luis Díaz en pleno festejo del desfile de los campeones con Liverpool de la Premier League

Darwin Núñez y Luis Díaz en pleno festejo del desfile de los campeones con Liverpool de la Premier League

Slot confía en que este año van a crear más ocasiones, al tener dos laterales que suben y bajan como Milos Kerkez y Jeremie Frimpong y un jugador como Florian Wirtz en la media punta, pero que necesitan un 'nueve' que acompañe a Hugo Ekitiké para que marque las oportunidades.

El beso más esperado en esta temporada por Darwin Núñez desde el punto de vista futbolístico: al trofeo de la Premier League
FÚTBOL

Tardó, pero llegó: la despedida más esperada por Darwin Núñez de parte de un compañero de Liverpool con palabras llenas de elogios

nuevo gol de darwin nunez para al hilal en la pretemporada en alemania; mira el video
URUGUAYOS

Nuevo gol de Darwin Núñez para Al Hilal en la pretemporada en Alemania; mirá el video

"Está claro que necesitamos al menos una atacante más", dijo el técnico neerlandés, dejando claro los rumores que sitúan a Liverpool como el destino más claro para Isak en caso de que abandone Newcastle United.

Darwin Núñez es saludado por su técnico en Liverpool, Arne Slot
Darwin Núñez es saludado por su técnico en Liverpool, Arne Slot

Darwin Núñez es saludado por su técnico en Liverpool, Arne Slot

Las 'Urracas' ya rechazaron hace unos días una oferta de 110 millones de libras por el sueco, mientras que el Liverpool se negó a negociar a partir de ahí. Desde entonces, Isak se ha puesto en rebeldía y ha expresado su deseo de marcharse este verano, en tanto que el Liverpool ha hecho caja con las ventas de Díaz y Núñez, por los que ha ingresado 130 millones.

El fichaje de Ekitiké, llegado por 85 millones procedente del Eintracht de Frankfurt, pareció cerrar las puertas de Isak, pero el francés puede jugar tanto en punta como por la izquierda.

EFE

