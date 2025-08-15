El "momento de tristeza" de Cristhian Stuani y su familia: Girona confirmó el "problema personal" por el que el delantero se perderá el debut en LaLiga

El delantero uruguayo Cristhian Stuani , capitán y máximo goleador histórico del Girona, será baja este viernes en la primera jornada de LaLiga española frente al Rayo Vallecano por el fallecimiento de su padre, según ha informado el club catalán.

Girona ha transmitido a través de las redes sociales su "más sentido pésame", así como "el apoyo y el cariño" al futbolista y a su familia "en estos momentos de tristeza".

Stuani debía dar una rueda de prensa el pasado miércoles como punto de partida a su novena temporada en Montilivi, pero la comparecencia se canceló a última hora y el jueves no participó en el entrenamiento previo al partido contra el Rayo Vallecano.

El Girona FC expressa el seu més sentit condol al nostre capità, Cristhian Stuani, i a tota la seva família, per la pèrdua del seu pare. En aquests moments de tristesa, el Club, els seus companys i l’afició ens unim en el dolor, oferint-los tot el nostre escalf i suport. DEP

En la rueda de prensa previa al encuentro, que se disputará este viernes en Montilivi, el entrenador Míchel Sánchez explicó que el delantero sería baja por "motivos personales y privados" .

Cristhian Stuani celebra un nuevo gol para Girona

A los 38 años, Stuani sigue siendo una pieza clave del Girona: fue el artífice de la sufrida permanencia de la temporada pasada y ha vuelto a ser el máximo goleador del equipo en esta pretemporada, con tres tantos.

En el debut liguero, Míchel tampoco podrá contar con el recién llegado Àxel Witsel, por falta de entrenamientos, ni con los lesionados Donny van de Beek, Miguel Gutiérrez -a un paso de cerrar su salida al Nápoles- y Abel Ruiz.

