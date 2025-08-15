Dólar
URUGUAYOS

El "momento de tristeza" de Cristhian Stuani y su familia: Girona confirmó el "problema personal" por el que el delantero se perderá el debut en LaLiga

Girona ha transmitido a través de las redes sociales su "más sentido pésame" a su capitán y su familia

15 de agosto 2025 - 7:19hs
Con 57 goles Cristhian Stuani es el goleador histórico de Girona
Con 57 goles Cristhian Stuani es el goleador histórico de Girona

El delantero uruguayo Cristhian Stuani, capitán y máximo goleador histórico del Girona, será baja este viernes en la primera jornada de LaLiga española frente al Rayo Vallecano por el fallecimiento de su padre, según ha informado el club catalán.

Girona ha transmitido a través de las redes sociales su "más sentido pésame", así como "el apoyo y el cariño" al futbolista y a su familia "en estos momentos de tristeza".

Stuani debía dar una rueda de prensa el pasado miércoles como punto de partida a su novena temporada en Montilivi, pero la comparecencia se canceló a última hora y el jueves no participó en el entrenamiento previo al partido contra el Rayo Vallecano.

Cristhian Stuani firmó un nuevo gol para Girona y lo celebra ante Valladolid, ya que se salvaron del descenso de LaLiga de España
A los 38 años, Stuani sigue siendo una pieza clave del Girona: fue el artífice de la sufrida permanencia de la temporada pasada y ha vuelto a ser el máximo goleador del equipo en esta pretemporada, con tres tantos.

En el debut liguero, Míchel tampoco podrá contar con el recién llegado Àxel Witsel, por falta de entrenamientos, ni con los lesionados Donny van de Beek, Miguel Gutiérrez -a un paso de cerrar su salida al Nápoles- y Abel Ruiz.

EFE

