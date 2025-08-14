Dólar
Por un "problema personal", Cristhian Stuani no estará en el debut de Girona en LaLiga y su DT despejó los rumores de una salida al fútbol árabe

El DT de Girona fue consultado por el uruguayo en la previa del partido que abrirá LaLiga ante Rayo Vallecano este viernes

14 de agosto 2025 - 10:39hs
FOTO: EFE

El delantero uruguayo Cristhian Stuani no estará a la órdenes de Girona para el debut en LaLiga de España este fin de semana debido a un “problema personal”, según expresó este jueves el entrenador del equipo Míchel.

El DT fue consultado en conferencia de prensa en la previa del partido que abrirá LaLiga, ante Rayo Vallecano en Montilivi este viernes a las 14:00.

En su respuesta, señaló el motivo de la ausencia del delantero y capitán de su equipo y también despejó las versiones sobre una posible salida al fútbol árabe, las que no son ciertas.

“Ha tenido un problema personal y no ha podido estar en el entreno de hoy ni en el partido. Es privado y ya los informará”, dijo Míchel.

Valverde en la goleada ante PSG en el Mundial de Clubes
REAL MADRID

Alarma con Federico Valverde a ocho días del debut en LaLiga: mirá la medida que tomó con el uruguayo el entrenador de Real Madrid Xabi Alonso

En España se informó que el atacante de 38 años oriundo de Tala habría viajado a Uruguay.

Además de Stuani, Girona no podrá contar con Miguel Gutiérrez, lesionado y negociando con Napoli su traspaso al conjunto italiano; ni Van de Beek y Abel Ruiz, lesionados.

Temas:

Cristhian Stuani Girona LaLiga

