Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

¿Qué ocurre en la rodilla cuando sufre un esguince como Leonardo Fernández de Peñarol, y cuánto tiempo lleva normalmente de recuperación?

Leonardo Fernández está muy en duda para la revancha entre Peñarol y Racing en Avellaneda por la Copa Libertadores, debido a la lesión que sufrió este martes; ¿Qué ocurre en la rodilla cuando sufre un esguince y cuánto tiempo lleva normalmente de recuperación?

13 de agosto 2025 - 15:29hs
Leonardo Fernández

Leonardo Fernández

Foto: @LigaAUF

Peñarol obtuvo una victoria muy importante este martes, 1-0 sobre Racing de Avellaneda por el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América y ahora deberá afrontar el compromiso de vuelta el próximo martes a la hora 21.30 en el Cilindro de La Academia. Leonardo Fernández sufrió un esguince de rodilla y debió dejar la cancha a los 20 minutos, y es muy difícil que llegue a la revancha.

El futbolista será sometido a un estudio de imágenes para ver el grado de su lesión y si no se trata de algo más grave.

¿Qué ocurre en la rodilla cuando se sufre un esguince como Leonardo Fernández y cuál es el tiempo de recuperación?

Un esguince de rodilla ocurre cuando uno o más de los ligamentos que la sostienen se estiran o se desgarran. Los ligamentos son bandas de tejido resistentes que conectan los huesos en una articulación.

Diego Aguirre
PEÑAROL

Además de Leonardo Fernández, el jugador que no podrá jugar con Peñarol el viernes ante Boston River por el Torneo Clausura

Matías Arezo
PEÑAROL

Mirá la importante cifra de dinero que se aseguró Peñarol de parte de Conmebol en lo que va de la Copa Libertadores, tras vencer a Racing por los octavos de final

¿Qué ocurre en la rodilla? Cuando se sufre un esguince de rodilla, se puede experimentar:

  • Dolor: A menudo agudo y localizado en la rodilla, especialmente en el momento de la lesión.

  • Hinchazón: La inflamación alrededor de la rodilla es común y puede aparecer rápidamente.

  • Sonido de chasquido: Muchas personas reportan haber escuchado un chasquido o crujido en el momento de la lesión, lo que puede indicar un desgarro de ligamento.

  • Inmovilidad o limitación del movimiento: La capacidad de mover la rodilla puede verse reducida debido al dolor y la hinchazón.

  • Sensación de inestabilidad: La rodilla puede sentirse inestable, como si fuera a "ceder" al poner peso sobre ella.

Los esguinces de rodilla se clasifican en grados según su gravedad:

  • Grado 1 (leve): El ligamento se estira, pero no hay un desgarro significativo. Hay dolor leve, hinchazón y una ligera sensación de inestabilidad.

  • Grado 2 (moderado): Hay un desgarro parcial del ligamento. El dolor es moderado, la hinchazón es más significativa y la rodilla puede sentirse inestable.

  • Grado 3 (grave): El ligamento se desgarra por completo. Esto causa dolor intenso, hinchazón considerable e inestabilidad grave. A menudo, las personas no pueden apoyar peso en la pierna lesionada.

    El tiempo de recuperación de un esguince de rodilla varía considerablemente según la gravedad del esguince y el tratamiento recibido:

    • Esguince Grado 1 (leve): La recuperación suele ser de 3 a 4 semanas, aunque algunos casos leves pueden mejorar en 5 a 7 días con buen reposo y rehabilitación.

    • Esguince Grado 2 (moderado): Puede tomar entre 4 y 8 semanas, y a veces hasta 6 meses, especialmente si se requiere inmovilización y fisioterapia intensiva.

    • Esguince Grado 3 (grave): La recuperación es más larga, pudiendo ir de 6 a 8 semanas sin cirugía, y en casos donde se requiere intervención quirúrgica, puede extenderse de 3 a 6 meses o incluso hasta un año para una recuperación completa

Temas:

Peñarol Leonardo Fernández Racing Copa Libertadores Esguince de rodilla

Seguí leyendo

Las más leídas

David Terans festeja su gol en Peñarol vs Racing por Copa Libertadores
COPA LIBERTADORES

Peñarol 1-0 Racing por Copa Libertadores: enorme y peleada victoria aurinegra a pesar de la baja de Leo Fernández, a quien lesionaron en el primer tiempo

Ignacio Ruglio tras el 1-0 de Peñarol a Racing: Fui a darle un abrazo al árbitro, dejó jugar todo el partido
PEÑAROL

Ignacio Ruglio tras el 1-0 de Peñarol a Racing: "Fui a darle un abrazo al árbitro, dejó jugar todo el partido"

El saludo de Suárez y Gallese
MLS

Video: el impresionante intento de gol de Luis Suárez desde mitad de la cancha que le sacó en la línea un golero que sonó para Peñarol; Inter Miami fue goleado en el derbi

Leonardo Fernández celebra su gol para Peñarol 
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Peñarol vs Racing

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos