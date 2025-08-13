¿Qué ocurre en la rodilla cuando sufre un esguince como Leonardo Fernández de Peñarol, y cuánto tiempo lleva normalmente de recuperación?

Leonardo Fernández Foto: @LigaAUF

Peñarol obtuvo una victoria muy importante este martes, 1-0 sobre Racing de Avellaneda por el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América y ahora deberá afrontar el compromiso de vuelta el próximo martes a la hora 21.30 en el Cilindro de La Academia. Leonardo Fernández sufrió un esguince de rodilla y debió dejar la cancha a los 20 minutos, y es muy difícil que llegue a la revancha.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El futbolista será sometido a un estudio de imágenes para ver el grado de su lesión y si no se trata de algo más grave.

¿Qué ocurre en la rodilla cuando se sufre un esguince como Leonardo Fernández y cuál es el tiempo de recuperación? Un esguince de rodilla ocurre cuando uno o más de los ligamentos que la sostienen se estiran o se desgarran. Los ligamentos son bandas de tejido resistentes que conectan los huesos en una articulación.

¿Qué ocurre en la rodilla? Cuando se sufre un esguince de rodilla, se puede experimentar: Dolor: A menudo agudo y localizado en la rodilla, especialmente en el momento de la lesión.

Hinchazón: La inflamación alrededor de la rodilla es común y puede aparecer rápidamente.

Sonido de chasquido: Muchas personas reportan haber escuchado un chasquido o crujido en el momento de la lesión, lo que puede indicar un desgarro de ligamento.

Inmovilidad o limitación del movimiento: La capacidad de mover la rodilla puede verse reducida debido al dolor y la hinchazón.

Sensación de inestabilidad: La rodilla puede sentirse inestable, como si fuera a "ceder" al poner peso sobre ella. Los esguinces de rodilla se clasifican en grados según su gravedad: Grado 1 (leve): El ligamento se estira, pero no hay un desgarro significativo. Hay dolor leve, hinchazón y una ligera sensación de inestabilidad.

Grado 2 (moderado): Hay un desgarro parcial del ligamento. El dolor es moderado, la hinchazón es más significativa y la rodilla puede sentirse inestable.

Grado 3 (grave): El ligamento se desgarra por completo. Esto causa dolor intenso, hinchazón considerable e inestabilidad grave. A menudo, las personas no pueden apoyar peso en la pierna lesionada. El tiempo de recuperación de un esguince de rodilla varía considerablemente según la gravedad del esguince y el tratamiento recibido: Esguince Grado 1 (leve): La recuperación suele ser de 3 a 4 semanas , aunque algunos casos leves pueden mejorar en 5 a 7 días con buen reposo y rehabilitación. Esguince Grado 2 (moderado): Puede tomar entre 4 y 8 semanas , y a veces hasta 6 meses, especialmente si se requiere inmovilización y fisioterapia intensiva. Esguince Grado 3 (grave): La recuperación es más larga, pudiendo ir de 6 a 8 semanas sin cirugía, y en casos donde se requiere intervención quirúrgica, puede extenderse de 3 a 6 meses o incluso hasta un año para una recuperación completa

