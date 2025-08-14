Dólar
EMPRENDEDURISMO

De empleados a emprendedores: cómo dos hermanos de Durazno crearon un negocio que mueve obras clave del país

Matías Corbo, socio y director de Áridos Uruguay inaugura el ciclo de entrevistas Uruguay Emprendedor, un producto de El Observador que aborda en primera persona cómo es emprender en el país

14 de agosto 2025 - 5:00hs
Captura de pantalla 2025-08-13 165550

En 2022, los hermanos Matías y Juan Ignacio Corbo, oriundos del departamento de Durazno, detectaron una oportunidad clara para emprender en un sector tradicional como el de la logística y la construcción.

“La idea surgió al ver la fuerte demanda de materiales en la zona centro del país, impulsada por obras como la doble vía de Ruta 5, UPM y el Consorcio Constructor Ferrocarril Central. Notamos que faltaba un servicio profesional que cumpliera plazos y garantizara calidad”, relató Matías Corbo, quien en ese momento trabajaba en una empresa constructora, mientras que su hermano contaba con experiencia en maquinaria y logística.

Embed - Matías Corbo: "En el momento que vos emprendes, te tiras al agua" #uruguayemprendedor

Fue así que crearon Áridos Uruguay, una empresa que se dedica a la extracción, procesamiento y transporte de balasto, arena y piedra para obras de infraestructura y vialidad y que busca además la colaboración activa con empresas en el armado de licitaciones y la búsqueda de la cantera más cercana a cada proyecto.

“Los primeros contratos vinieron con plantas de hormigón y de a poco fuimos creciendo. Pasamos de arrancar con una pala cargadora y arena a incorporar transporte y otros productos para diversificar”, contó el emprendedor sobre la trayectoria del emprendimiento en el marco del ciclo Uruguay Emprendedor.

A lo largo de la entrevista, en la que se aborda en primera persona cómo es emprender en Uruguay, Corbo repasó los primeros pasos que dieron para hacer realidad el proyecto, cómo fue el acceso a financiamiento, a qué apoyos recurrieron, los desafíos que enfrentaron y cómo es el día a día de un emprendedor en el país.

Hoy, tres años después, la empresa, que tiene su centro logístico en Durazno, lleva más de 60.000 metros cuadrados transportados y tiene más de 30 clientes públicos y privados en todo el país.

El ciclo Uruguay Emprendedor se emitirá todos los jueves, del 14 de agosto al 6 de setiembre, en el canal de YouTube de El Observador.

A lo largo de cuatro entrevistas, emprendedores emergentes compartirán cómo nació su idea de negocio, los pasos que dieron para convertirla en realidad, cómo enfrentaron desafíos como el acceso al financiamiento y qué apoyos y consejos recibieron en etapas tempranas.

Temas:

Empleados emprendedores Negocio durazno

