De empleados a emprendedores: cómo dos hermanos de Durazno crearon un negocio que mueve obras clave del país

En 2022, los hermanos Matías y Juan Ignacio Corbo , oriundos del departamento de Durazno, detectaron una oportunidad clara para emprender en un sector tradicional como el de la logística y la construcción.

“La idea surgió al ver la fuerte demanda de materiales en la zona centro del país, impulsada por obras como la doble vía de Ruta 5, UPM y el Consorcio Constructor Ferrocarril Central. Notamos que faltaba un servicio profesional que cumpliera plazos y garantizara calidad”, relató Matías Corbo, quien en ese momento trabajaba en una empresa constructora , mientras que su hermano contaba con experiencia en maquinaria y logística.

Fue así que crearon Áridos Uruguay, una empresa que se dedica a la extracción, procesamiento y transporte de balasto, arena y piedra para obras de infraestructura y vialidad y que busca además la colaboración activa con empresas en el armado de licitaciones y la búsqueda de la cantera más cercana a cada proyecto.

“Los primeros contratos vinieron con plantas de hormigón y de a poco fuimos creciendo. Pasamos de arrancar con una pala cargadora y arena a incorporar transporte y otros productos para diversificar ”, contó el emprendedor sobre la trayectoria del emprendimiento en el marco del ciclo Uruguay Emprendedor.

A lo largo de la entrevista, en la que se aborda en primera persona cómo es emprender en Uruguay, Corbo repasó los primeros pasos que dieron para hacer realidad el proyecto, cómo fue el acceso a financiamiento, a qué apoyos recurrieron, los desafíos que enfrentaron y cómo es el día a día de un emprendedor en el país.

Hoy, tres años después, la empresa, que tiene su centro logístico en Durazno, lleva más de 60.000 metros cuadrados transportados y tiene más de 30 clientes públicos y privados en todo el país.

