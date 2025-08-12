Temporada de invierno: Aeropuerto de Punta del Este registró el nivel de actividad más alto de los últimos 12 años

El Aeropuerto Internacional de Punta del Este alcanzó en junio y julio su mayor nivel de actividad invernal en los últimos 12 años.

Durante esos dos meses, el tráfico superó ampliamente el de 2024, con un 19% más de pasajeros comerciales y un incremento de 15% en la cantidad de vuelos privados.

Julio fue el mes de mayor dinamismo: en el séptimo mes del año se registró un incremento del 25% de la aviación comercial y un aumento del 12% de movimiento de aeronaves privadas que hicieron uso de la nueva terminal , de acuerdo con los datos publicados en primera instancia por El País y confirmados por El Observador.

Además, la temporada estuvo marcada por un operativo histórico a través del que más de 3.000 jóvenes uruguayos viajaron a Bariloche en vuelos que partieron desde Punta del Este.

“El fuerte crecimiento de la aviación comercial en esta temporada de invierno demuestra los avances en la desestacionalización de la actividad, contribuyendo al nivel de servicios durante todo el año”, dijeron desde la compañía.

Dentro de las novedades de la terminal aérea, desde la empresa destacaron el aumento de las frecuencias de Aerolíneas Argentinas en invierno a cinco por semana, así como la reincorporación de GOL y la confirmación de vuelos de Paranair para esta temporada. Además, desde el aeropuerto se puede volar a Buenos Aires y San Pablo en vuelos comerciales durante todo el año.