Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
cielo claro
Miércoles:
Mín 
Máx  12°

Siguenos en:

/ Café y Negocios / VUELOS

Temporada de invierno: Aeropuerto de Punta del Este registró el nivel de actividad más alto de los últimos 12 años

En comparación con julio de 2024, la aviación comercial se incrementó un 25%

12 de agosto 2025 - 11:47hs
En Punta del Este aterrizan 4.000 vuelos privados por año
En Punta del Este aterrizan 4.000 vuelos privados por año Aeropuerto de Punta del Este

El Aeropuerto Internacional de Punta del Este alcanzó en junio y julio su mayor nivel de actividad invernal en los últimos 12 años.

Durante esos dos meses, el tráfico superó ampliamente el de 2024, con un 19% más de pasajeros comerciales y un incremento de 15% en la cantidad de vuelos privados.

Más noticias
.
VUELOS

Huelgas podrían provocar retrasos y cancelaciones de vuelos en aeropuertos españoles durante agosto: los detalles

la venta de vopero, como la vivio el cofundador y su nuevo rumbo profesional: la forma en que me habia imaginado la compania cambio
MÁS ALLÁ DEL ÉXITO

La venta de Vopero, cómo la vivió el cofundador y su nuevo rumbo profesional: "la forma en que me había imaginado la compañía cambió"

Además, la temporada estuvo marcada por un operativo histórico a través del que más de 3.000 jóvenes uruguayos viajaron a Bariloche en vuelos que partieron desde Punta del Este.

“El fuerte crecimiento de la aviación comercial en esta temporada de invierno demuestra los avances en la desestacionalización de la actividad, contribuyendo al nivel de servicios durante todo el año”, dijeron desde la compañía.

Dentro de las novedades de la terminal aérea, desde la empresa destacaron el aumento de las frecuencias de Aerolíneas Argentinas en invierno a cinco por semana, así como la reincorporación de GOL y la confirmación de vuelos de Paranair para esta temporada. Además, desde el aeropuerto se puede volar a Buenos Aires y San Pablo en vuelos comerciales durante todo el año.

Temas:

aeropuerto invierno actividad vuelos aviación

Seguí leyendo

Las más leídas

Un video muestra el momento exacto en el que el policía disparó y mató a dos hinchas de Nacional en Toledo
CANELONES

Un video muestra el momento exacto en el que el policía disparó y mató a dos hinchas de Nacional en Toledo

Leonardo Fernández celebra su gol para Peñarol 
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Peñarol vs Racing

Archivo
SINDICALES

Paro general del PIT-CNT este martes: estos son, uno a uno, los servicios que se verán afectados

Llamado laboral en el Ministerio de Salud Pública
OPORTUNIDAD

MSP abrió un llamado laboral para cubrir 18 plazas con sueldo de hasta $ 600.000 anuales por 20 horas semanales

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos