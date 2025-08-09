Huelgas podrían provocar retrasos y cancelaciones de vuelos en aeropuertos españoles durante agosto: los detalles

. Getty Images

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de España convocó a huelga al personal de tierra del grupo Menzies, que da servicio a aerolíneas como Emirates, British Airways, American Airlines, EasyJet, Turkish Airlines, Norwegian y Wizz Air y a Azul Handling, filial de operaciones en tierra de Ryanair para el mes de agosto.

En el caso de Menzies, la medida afectaría a las terminales de Barcelona-El Prat, Alicante, Palma, Málaga y Tenerife Sur los días 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de agosto.

Los representantes de los trabajadores protestan por "incumplimientos graves y reiterados de los acuerdos laborales y de las condiciones establecidas por convenio", según señalaron en un comunicado. Entre esas vulneraciones citan "incumplimientos salariales, vulneración de los derechos de subrogación, desorganización en jornadas y horarios, errores constantes en la gestión de personal y nóminas".

En tanto, en el caso de la filial de operaciones en tierra de Ryanair, los paros están programados en todos los centros de trabajo en España, entre ellos el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas desde el 15 de agosto y con horarios en las mañanas, mediodía y noche durante los miércoles, viernes, sábados y domingos del mes.

En este caso la UGT denuncia prácticas laborales injustas, como la coacción para realizar horas extra y la falta de empleo estable. Ambas huelgas afectan el servicio de asistencia en tierra de las aerolínas, lo que puede provocar retrasos o cancelaciones de los vuelos.