Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / CLÁSICO

La intimidad del festejo de Peñarol en el vestuario del Campeón del Siglo tras la goleada ante Nacional en el clásico del Torneo Clausura

Peñarol celebró la goleada en el clásico frente a Nacional en el Campeón del Siglo sin su público, que no pudo ingresar por estar sancionado

9 de agosto 2025 - 17:35hs

A la victoria que Peñarol logró ante Nacional en el Campeón del Siglo por 3-0 le faltó la caja de resonancia de las tribunas colmadas, que le hubieran brindado un marco especial a una enorme tarde de fútbol y de goles del equipo dirigido por Diego Aguirre.

La superioridad de Peñarol fue incuestionable.

El fútbol del equipo de Diego Aguirre fue demoledor frente a la displicencia de Nacional.

Emanuel Gularte y Maximiliano Silvera
TORNEO CLAUSURA

Peñarol 3-0 Nacional: el equipo de Diego Aguirre pisó al tricolor, lo goleó y da un gran golpe en el Torneo Clausura

uno por uno de penarol ante nacional en el torneo clausura: ignacio sosa jugo un clasico consagratorio y gularte se estreno a lo grande
CLÁSICO

Uno por uno de Peñarol ante Nacional en el Torneo Clausura: Ignacio Sosa jugó un clásico consagratorio y Gularte se estrenó a lo grande

Peñarol cortó una racha de 10 clásicos sin ganar (desde abril de 2023) y consiguió el primer triunfo en esta etapa de Aguirre como DT.

En el campo de juego Ignacio Sosa jugó un clásico consagratorio y Emanuel Gularte debutó en estos partidos con una asistencia y un gol.

Además, dio un fuerte golpe en todas las tablas de posiciones de la Liga AUF Uruguaya en la temporada 2025.

El martes Peñarol tendrá otro partido con sabor a final, ahora frente a Racing por octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se jugará a la hora 21 en el Campeón del Siglo.

Pero lo que no olvidarán los jugadores de Peñarol fue el triunfo de este sábado y la forma que celebraron en el vestuario del Campeón del Siglo.

Así fue el festejo de Peñarol en la intimidad del vestuario:

Festejo peñarol vs Nacional clásico torneo Clausura campeón del siglo

Temas:

Peñarol clásico Nacional Torneo Clausura

Seguí leyendo

Las más leídas

Emanuel Gularte y Maximiliano Silvera
TORNEO CLAUSURA

Peñarol 3-0 Nacional: el equipo de Diego Aguirre pisó al tricolor, lo goleó y da un gran golpe en el Torneo Clausura

Boca Juniors 1-1 Racing: la Academia empató con el Xeneize en la previa del partido con Peñarol

Boca Juniors 1-1 Racing: la Academia empató con el Xeneize en la previa del partido con Peñarol

La picardía de Nacional con Peñarol previo al comienzo del clásico en el Campeón del Siglo
CLÁSICO

La picardía de Nacional con Peñarol previo al comienzo del clásico en el Campeón del Siglo

¿A qué hora juegan hoy el clásico Peñarol vs Nacional por el Torneo Clausura y dónde verlo en vivo?
CLÁSICO

¿A qué hora juegan hoy el clásico Peñarol vs Nacional por el Torneo Clausura y dónde verlo en vivo?

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos