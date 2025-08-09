La intimidad del festejo de Peñarol en el vestuario del Campeón del Siglo tras la goleada ante Nacional en el clásico del Torneo Clausura

A la victoria que Peñarol logró ante Nacional en el Campeón del Siglo por 3-0 le faltó la caja de resonancia de las tribunas colmadas, que le hubieran brindado un marco especial a una enorme tarde de fútbol y de goles del equipo dirigido por Diego Aguirre.

La sanción que la Comisión Disciplinaria (confirmada por Apelaciones) aplicó a los aurinegros los dejó sin hinchas en el clásico de la segunda fecha del Torneo Clausura, que se jugó en el estadio de los aurinegros.

El fútbol del equipo de Diego Aguirre fue demoledor frente a la displicencia de Nacional.

CLÁSICO Uno por uno de Peñarol ante Nacional en el Torneo Clausura: Ignacio Sosa jugó un clásico consagratorio y Gularte se estrenó a lo grande

TORNEO CLAUSURA Peñarol 3-0 Nacional: el equipo de Diego Aguirre pisó al tricolor, lo goleó y da un gran golpe en el Torneo Clausura

Peñarol cortó una racha de 10 clásicos sin ganar (desde abril de 2023) y consiguió el primer triunfo en esta etapa de Aguirre como DT.

En el campo de juego Ignacio Sosa jugó un clásico consagratorio y Emanuel Gularte debutó en estos partidos con una asistencia y un gol.

Además, dio un fuerte golpe en todas las tablas de posiciones de la Liga AUF Uruguaya en la temporada 2025.

El martes Peñarol tendrá otro partido con sabor a final, ahora frente a Racing por octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se jugará a la hora 21 en el Campeón del Siglo.

Pero lo que no olvidarán los jugadores de Peñarol fue el triunfo de este sábado y la forma que celebraron en el vestuario del Campeón del Siglo.

Así fue el festejo de Peñarol en la intimidad del vestuario: