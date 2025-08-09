Uno por uno de Nacional en el clásico del Torneo Clausura en el Campeón del Siglo

Nacional visita a Peñarol este sábado desde la hora 15 por la segunda fecha del Torneo Clausura en el Campeón del Siglo.

Esta es la actuación, uno por uno, de los futbolistas de Pablo Peirano:

Luis Mejía: sorprendentemente resolvió mal a los 23 minutos un centro de Maxi Olivera. No pudo atrapar la pelota y generó la primera situación de gol de Peñarol. En los goles no pudo hacer nada: en el primero lo ejecutan y en el segundo se lo hacen los dos zagueros.

Emiliano Ancheta: puso un buen centro para la primera situación de gol de Nacional, a los 37 minutos, cuando Maxi Gómez estrelló la pelota en el travesaño. En la defensa, Diego García y Maxi Olivera le dieron problemas.

Sebastián Coates: bajo rendimiento del capitán. Intentó rechazar en la última pelota del primer tiempo y en el rebote Gularte convirtió el 2-0.

Julián Millán: Comenzó jugando en gran nivel cuando Peñarol le planteó todo el juego por su zona. El mejor de la defensa hasta el último minuto. A los 18 minutos cometió una grosera falta, innecesaria en la mitad de la cancha, sobre Leo Fernández y fue bien amonestado. Llegó a su quinta tarjeta amarilla y no podrá jugar en la próxima fecha ante Progreso. En el 2-0 de Peñarol rechazó para el medio del área y la acción terminó en gol aurinegro.

Juan Pablo Patiño: el lateral izquierdo colombiano jugó su segundo partido con Nacional. Desde el comienzo del partido Peñarol volcó todo su juego en esa zona, con Javier Cabrera, y el marcador de punta resolvió con una buena labor defensiva, hasta que en los últimos 10 minutos lo superaron.

Cristhian Oliva: otro clásico en el que no fue Oliva. Le dominaron la mitad de la cancha y se sintió perdido.

Luciano Boggio: más movilidad, tuvo más la pelota, buscó llegar al arco de Peñarol, pero jugó solo y no desequilibró.

Rómulo Otero: se paró en el sector derecho del ataque, con tendencia a volcarse hacia el centro. A los 10 minutos le cometió una falta a Maxi Olivera y el árbitro Burgos le mostró una correcta tarjeta amarilla. A los 15 minutos tuvo un tiro libre pero su remate no generó peligro. El venezolano jugó muy lejos del arco y siempre lo controlaron, aunque mostró la intención de buscar juego. Tuvo su segundo tiro libre, esta vez en una posición que le favorecía en el sector izquierdo del ataque de Peñarol y su remate fue al medio del arco, a las manos del arquero. Fue reemplazado para el segundo tiempo.

Nicolás López: el gran ausente del clásico. El primer aporte lo hizo a los 36 minutos cuando buscó con un remate desde afuera del área que pasó lejos del arco.

Exequiel Mereles: le ganó duelos a Gularte, pero siempre estuvo solo, desconectado del resto del equipo. Fue el delantero que más quiso, pero quedó muy solo.

Maximiliano Gómez: había tenido escasa participación hasta que le pusieron la primera pelota en el área a los 37 minutos, atacó el balón y lo empujó con el pie derecho. Su disparo fue desviado por el golero chileno y el palo se encargó de rechazar el balón.

Lucas Villalba: ingresó para jugar el segundo tiempo.