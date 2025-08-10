Se fue Darwin Núñez y Liverpool ya perdió su primer título de la temporada en Inglaterra

Mohamed Salah de Liverpool reaccionó tras marrar su penal en la final de la Community Shield ante Crystal Palace

El uruguayo Darwin Núñez fue presentado en las últimas horas por el que será su nuevo club, Al-Hilal, luego de despedirse de Liverpool y ya este domingo, los reds perdieron sorpresivamente ante Crystal Palace, este domingo en la Community Shield (Supercopa Inglesa) 3-2 en la definición por penales tras igualar 2-2 sobre el césped de Wembley.

Con asistencia del alemán Florian Wirtz, el francés Hugo Ekitike abrió el marcador (4) y más tarde el lateral holandés Jeremie Frimpong devolvió la ventaja a Liverpool para el 2-1, mientras que el francés Jean-Philippe Mateta (17, de penal) y el senegalés Ismaila Sarr (77) igualaron en dos ocasiones para mantener al Palace en el partido.

En los disparos desde el punto blanco, Las Águilas no perdonaron los tres fallos de Liverpool, uno de ellos de su estrella, Mohamed Salah, y se llevaron el primer título doméstico de la temporada.

"Estuvimos al mismo nivel que Liverpool, fue un gran partido. Estoy orgulloso del equipo", declaró el entrenador del Crystal Palace, Oliver Glasner.

El encuentro fue un balde de agua fría para el renovado Liverpool, que tras levantar el pasado mes de mayo su vigésimo título de campeón de Inglaterra, se lanzó al mercado de fichajes dispuesto a reforzarse sin reparar en gastos.

"Somos capaces de crear más pero por ahora también estamos concediendo más. Si quieres competir para ganar la liga, no puedes conceder esas oportunidades", lamentó el técnico holandés de Liverpool, Arne Slot, tras el partido.

Cabe recordar que, pese a que Darwin Núñez tenía tres años más de contrato con Liverpool, el técnico Arne Slot no quiso contar con él, por lo que se buscó un nuevo equipo.