Intendencia de Maldonado advierte que mancha por derrame de petróleo en José Ignacio llegará pronto a la costa

Intendencia de Maldonado advierte por mancha de hidrocarburos en José Ignacio. Imagen ilustrativa

La Intendencia de Maldonado (IDM) advirtió mediante un comunicado que una mancha de derrame de hidrocarburos, específicamente crudo de petróleo, que en José Ignacio tocará pronto a la costa de la localidad . La pérdida fue catalogada de pequeña por las autoridades.

Días atrás, se conoció que en varias playas del departamento se encontraron restos de hidrocarburos producto de un derrame ocurrido durante un operativo de Ancap .

A raíz de esto, la intendencia local junto a autoridades de gobierno y otros entes iniciaron trabajos de limpieza .

El Centro Coordinador de Emergencias Departamentales ( Cecoed ) de Maldonado fue el encargado de coordinar las tareas de limpieza en las zonas afectadas .

Su coordinador, Mauricio Souza, adelantó que la IDM aporta desde hace varios días cuadrillas y vehículos para los operativos.

Además, hay 13 integrantes de Prefectura, 6 de la Aviación Naval y 5 del Batallón de Ingenieros 4 que se sumaron a las tareas.

Actualmente, se está limpiando la zona en la Parada 31 de la Brava y luego será el turno de La Susana en José Ignacio.

En cuanto a la mancha localizada en esta zona, advierte que "en breve" estará llegando a la costa.

La dirección de Ambiente de la IDM continúa monitoreando la situación en coordinación con Ancap y el Ministerio de Ambiente.