Derrame de hidrocarburos en Sauce de Portezuelo: aseguran que fue pequeño y todavía no se conoce el origen

Las playas de Sauce de Portezuelo amanecieron con manchas de hidrocarburos que desencadenaron un operativo de Ancap para determinar el origen del hecho .

"Está todo muy disperso, es muy poco . Ancap está analizando qué tipo de combustible es ", señaló la directora de Ambiente de Maldonado Virginia Vilarino.

El hidrocarburo se detectó el pasado viernes, según informó en primera instancia La Diaria. Al día de hoy fue juntado casi en su totalidad , según la jerarca de Maldonado.

La empresa pública está investigando el origen , por ahora desconocido. Desde la Intendencia de Maldonado afirman que hasta ahora hay varias hipótesis . Como parte del operativo, Aviación Naval monitorea desde arriba el agua.

Además, según confirmó la dirección de Ambiente del departamento, un vuelo de helicóptero realizado esta tarde por Ancap detectó también la aparición de hidrocarburos en la costa de Ocean Park. Ante esto, la intendencia coordinará con las cuadrillas la limpieza de la zona.

La Armada Nacional señaló en un comunicado que por el momento no se ha encontrado "relación directa de este incidente" con el derrame de la boya petrolera de José Ignacio de la semana pasada.

Derrame de combustible en boya de José Ignacio

Embed - https://media.elobservador.com.uy/p/d6e744c9aef3da8e14d12762ff00763c/adjuntos/362/imagenes/100/659/0100659568/1000x0/smart/image.png

Por otra parte, la descarga de combustible en la boya de José Ignacio se encuentra interrumpida desde el domingo por derrame de hasta 40 litros de combustible.

Fuentes de Ancap calificaron el hecho de "pequeño derrame" e investigan "alguna fuga u orificio" pero no tienen mayores novedades. Si bien se activaron los mecanismos de contención, el combustible "se disolvió porque era muy menor".

El pasado domingo, antes de iniciar el proceso de bombeo hacia la boya, se realizaron los protocolos para medir la presión y constatar de que el operativo se podía realizar. Sin embargo, en ese momento empezaron a sentir olor a combustible por lo que inmediatamente frenaron la maniobra

La empresa estatal afirmó en sus redes sociales que "se retomará el bombeo una vez que se concreten los trabajos" de inspección de fugas. Fuentes de la empresa recalcaron que "por ahora no hay problema en el abastecimiento".

Desde la Armada contaron que "desde hace unos meses" hay unos "problemas con una válvula"en esa boya petrolera debido a las presiones que soporta. Esta válvula genera "pequeños derrames", pero "está todo bajo control", afirmaron desde esta institución.