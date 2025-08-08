Ancap rechaza medidas "desproporcionadas" del sindicato

Ancap emitió este viernes un comunicado en donde “lamenta” las medidas sindicales adoptadas por Fancap, las que considera “desproporcionadas y apartadas del espíritu de diálogo demostrado en todas las instancias de negociación que se han mantenido”.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El sindicato bloqueó en la mañana del viernes la puerta de entrada de la refinería de La Teja en reclamo por la incorporación de más personal y el fin las tercerizaciones, dos puntos claves en su demanda para resolver problemas operativos y garantizar una producción eficiente, tanto de combustible como de cemento, según indicaron.

Ancap subrayó que desde el inicio de la gestión actual, el Directorio sostuvo un canal de comunicación fluido y constructivo, con el objetivo de alcanzar acuerdos. Como resultado de ello y pese del escaso tiempo transcurrido, se ha logrado importantes avances y se ha comprometido la apertura de una negociación hacia la firma de un nuevo convenio colectivo”, afirmó el ente.

Agregó, que las medidas accionadas por Fancap “causan distorsiones y generan inconvenientes que en nada contribuyen al rol que debe cumplir Ancap en la sociedad uruguaya”.

Además, el ente recordó que el pasado martes 5 de agosto, en dependencias del Ministerio de Trabajo, se acordó continuar las conversaciones en una instancia bipartita que fue fijada para el próximo martes 12 de agosto. “Ancap reafirma su voluntad de diálogo y su compromiso con una gestión eficiente y responsable al servicio del país”, señaló la empresa.