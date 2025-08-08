Dólar
Economía y Empresas / EMPRESAS PÚBLICAS

Ancap rechaza medidas "desproporcionadas" del sindicato

Las medidas accionadas por Fancap “causan distorsiones y generan inconvenientes que en nada contribuyen al rol que debe cumplir ANCAP en la sociedad uruguaya”, dice la empresa

8 de agosto 2025 - 17:02hs
image

Ancap emitió este viernes un comunicado en donde “lamenta” las medidas sindicales adoptadas por Fancap, las que considera “desproporcionadas y apartadas del espíritu de diálogo demostrado en todas las instancias de negociación que se han mantenido”.

Ancap subrayó que desde el inicio de la gestión actual, el Directorio sostuvo un canal de comunicación fluido y constructivo, con el objetivo de alcanzar acuerdos. Como resultado de ello y pese del escaso tiempo transcurrido, se ha logrado importantes avances y se ha comprometido la apertura de una negociación hacia la firma de un nuevo convenio colectivo”, afirmó el ente.

Agregó, que las medidas accionadas por Fancap “causan distorsiones y generan inconvenientes que en nada contribuyen al rol que debe cumplir Ancap en la sociedad uruguaya”.

Además, el ente recordó que el pasado martes 5 de agosto, en dependencias del Ministerio de Trabajo, se acordó continuar las conversaciones en una instancia bipartita que fue fijada para el próximo martes 12 de agosto.

“Ancap reafirma su voluntad de diálogo y su compromiso con una gestión eficiente y responsable al servicio del país”, señaló la empresa.

Ancap FANCAP

