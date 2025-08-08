Moody´s mantiene grado inversor de Uruguay y destaca convergencia de inflación a meta de 4,5%

La agencia calificadora Moody´s mantuvo la nota de deuda de Uruguay en Baa1, con perspectiva estable , esto es dos escalones por encima del umbral de grado inversor.

La calificadora señaló que la nota se sustenta en “instituciones sólidas que refuerzan la estabilidad política y social, un sólido crecimiento y un flujo constante de inversión extranjera directa (IED)”.

Las reservas fiscales y los colchones externos relativamente amplios, así como las sólidas prácticas de gestión de activos y pasivos, también respaldan su solvencia”, agrega.

Estas fortalezas crediticias se compensan con un nivel moderado de deuda pública, rigideces estructurales en el gasto público y una proporción relativamente alta, aunque en descenso, de deuda pública en moneda extranjera, dice el texto al que accedió El Observador.

Economía, inflación y déficit fiscal

Moody´s subrayó que la economía creció 3,4% interanual en el primer trimestre de 2025, impulsado por una recuperación generalizada de la demanda interna y de sectores productivos claves. Se prevé que el crecimiento del PIB se modere al 2,8% en 2025, en comparación con el 3,1% de 2024.

También apuntó que el Banco Central redujo su tasa de política monetaria al 9% en julio, dado que la inflación continuó su tendencia a la baja, alcanzando el 4,5% en julio, en línea con la meta oficial, y las expectativas de inflación se desaceleraron al 5%.

Por otro lado, recordó que el gobierno revisó al alza su proyección de déficit fiscal para 2025, al 4,1% del PIB, en comparación con la previsión del 3,0% emitida a principios de año.

“Esta revisión incorpora principalmente pagos extraordinarios e ingresos inferiores a los previstos debido al proceso de desinflación en curso. Para 2026, prevemos que el déficit fiscal se reduzca al 3,3% del PIB, a medida que el gobierno se adapta al entorno de menor inflación, lo que conllevará una reducción del gasto debido a una menor indexación salarial y una menor masa salarial pública. La mejora de la trayectoria fiscal contribuirá a que la carga de la deuda se estabilice en torno al 65% en los próximos 2-3 años”, dice el texto.

Las calificaciones de Uruguay podrían “mejorarse” si las reformas estructurales y fiscales adicionales resultan en una reducción significativa de la deuda y de la carga de intereses. “Una mejora significativamente más pronunciada del crecimiento de lo previsto actualmente, respaldada por una mayor inversión privada durante un período prolongado, que conduzca a una mayor diversificación económica y resiliencia económica ante shocks, también respaldaría una mejora”.

La calificación crediticia soberana podría verse rebajada “si se erosionan las reformas a los marcos de política fiscal y monetaria, lo que generaría presiones fiscales y un aumento de la carga de la deuda. La perspectiva de un retorno a tasas de crecimiento persistentemente bajas también presionaría a la baja la calificación de Uruguay”, explicó Moody´s.