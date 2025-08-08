Con o sin experiencia: empresarios pesqueros buscan personal para embarcarse en medio de conflicto en el sector

Industria pesquera

Los empresarios pesqueros realizaron un llamado laboral para personal con o sin experiencia que esté dispuesto a formar parte de la tripulación en barcos costeros. La convocatoria se realiza en medio de un enfrentamiento con el sindicato que lleva dos meses. Las empresas ofrecen un salario de hasta $ 10.000 por día.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

La Cámara de Armadores Pesqueros (CPU) y la Cámara de Industrias Pesqueras (CAPU) publicaron un llamado para personas “dispuestas a trabajar”, con o sin experiencia de embarcado. El texto explica que se trata de un trabajo que requiere embarcarse entre cuatro y siete días por viaje (o hasta fuera de la zafra).

Durante la zafra, marineros con formación pueden obtener, en promedio, una remuneración del orden de $ 10.000 o más por día de embarque, con todos los beneficios sociales correspondientes, informa el texto. Añade que los trabajadores sin experiencia en la industria pueden cobrar hasta $ 5.000 diarios.

1655505322844.webp Empresas pesqueras Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) El llamado señala que las tareas a realizar son juntar y encajonar pescado con hielo y apilarlo en bodega, colaborar en todas las tareas para una navegación segura y un trabajo eficiente, debiendo responder a las órdenes del capitán del barco.

A los trabajadores sin experiencia previa en la industria se les otorgará una capacitación básica de seguridad antes del primer viaje, para luego ingresar en una segunda etapa que los habilitará como marineros capacitados. Días atrás, en una presentación en la comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, el presidente de la CIPU, Juan Riva Zucchelli, se refirió al tema. “Para poder abrir un poco la cancha, estamos pensando en una convocatoria a la gente; nos falta gente que quiera trabajar, que quiera progresar”, dijo ante los legisladores.